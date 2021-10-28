“YDÜ, ülkemizi dünyaya duyuruyor”

Abdukodir Rakhimov’un kişisel resim sergisi “Geleceğin Ortamı” ile Kırgız ve Kazak sanatçıların çalışmalarını buluşturan “Karma Heykel Sergisi”, Bakan Amcaoğlu tarafından, YDÜ’de açıldı. Amcaoğlu, Günsel “Ailesi ülkemize yatırım yapmakla kalmıyor, ülkemizi dünyaya duyuruyor” ifadelerini kullandı

Açılışı Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu’nun katılımı ile gerçekleştirilen Tacik sanatçı Abdukodir Rakhimov’un “Geleceğin Ortamı” isimli kişisel resim sergisi ile Kazak ve Kırgız sanatçıların heykellerini bir araya getiren “Karma Heykel Sergisi”, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Sergi Salonunda sanatseverlerle buluştu.“Geleceğin Ortamı”, Tacik sanatçı Abdukodir Rakhimov’un KKTC’den ilham alarak hazırladığı birbirinden özel 50 eserini bir araya getiriyor. Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin 389’uncu sergisi olan “Karma Heykel Sergisi” ise Kazak ve Kırgız sanatçıların heykellerini buluşturuyor.5 Kasım tarihine kadar ziyarete açık olacak sergilerin açılış töreninde Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, Yakın Doğu Oluşumu Müzeler Daire Başkanı Prof. Dr. Ali Efdal Özkul ve Tacik sanatçı Abdukodir Rakhimov birer konuşma yaptı.Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin 388 ve 389’uncu sergilerinin açılışını gerçekleştiren Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, törende yaptığı konuşmada “Üretmekten ve çalışmaktan asla vazgeçmeyen Günsel Ailesi’ne ve Yakın Doğu Üniversitesi'nin tüm çalışanlarına teşekkür ediyorum. Ortaya koydukları bu çalışmalar ile sadece ülkemize yatırım yapmakla kalmıyor, ülkemizi dünyaya duyuruyorlar” ifadelerini kullandı.Yakın Doğu Üniversitesi’nin sadece yüksek öğretimde değil eğitimin her alanına ve sanata verdiği değer ile ön planda olduğunu söyleyen Amcaoğlu, “Yakın Doğu Üniversitesi, sunduğu dünya standartlarında çağdaş eğitim koşullarının yanı sıra, sanata ve sanatçıya verdiği destek ile ülkemize değer katıyor” dedi.Konuşmasına Yakın Doğu Üniversitesi’nin Times Higher Education tarafından yayınlanan “2022 Dünya Üniversite Sıralaması”nda bu yıl “Mühendislik” ve “Bilgisayar Bilimleri” alanında dünyada 201-250 bandında yer alarak Türkiye ve Kıbrıs üniversiteleri arasında ilk sırada yer aldığını hatırlatarak başlayan Yakın Doğu Oluşumu Müzeler Daire Başkanı Prof. Dr. Ali Efdal Özkul, tüm bu başarıların altında tek bir amaç yattığını ve bu amacın KKTC’yi daha ileriye taşımak olduğunu söyledi.Prof. Dr. Ali Efdal Özkul, “Sanat, insanlığın gelişmesinde iki araçtan biridir. Bizler sanatı, yaşamın bir parçası hatta yaşama yön veren bir değer olarak görüyoruz. Bunun için de Yakın Doğu Oluşumuna bağlı tüm kurumların sanatla iç içe olmalarını sağladık” dedi.Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için hazırladığı 50 eserini “Geleceğin Ortamı” isimli kişisel sergisi ile sanatseverlerle buluşturan Tacik sanatçı Abdukodir Rakhimov, sanatını Yakın Doğu Üniversitesi aracılığıyla sanatseverlerle buluşturmaktan mutluluk duyduğunu söyleyerek “Günsel Ailesi’nin yarattığı benzersiz bir güç, güzellik ve uyum dünyası var. Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için iki yıl boyunca ortaya çıkardığım eserler için KKTC’den ve buradaki çevremden ilham aldım” dedi.“Resimlerimde harfler, işaretler, çizgiler ve renkler aracılığıyla bilgileri şifreledim. Resmin görüntüsü; renk, çizgiler, şekiller, ışık ve gölgenin uyumlu bir etkileşimidir. Tüm bu bileşenler sahnedeki oyuncular gibi ve her birinin kendi rolü var. Ama ben eserlerimde bir sanatçı olarak ana rolün kime ait olduğuna karar vermiyor sadece ortaya çıkan bu tiyatronun yönetmenliği yapıyorum” ifadelerini kullandı. Abdukodir Rakhimov “Geleceğin Ortamı” adlı kişisel sergisini Günsel Ailesi ve KKTC halkına adadığını söyledi.