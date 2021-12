“YDÜ, KKTC’nin iftihar kaynağıdır”

YDÜ Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi öğretim elemanları ve sanatçıların eserlerinden oluşan “Güzel Sanatlar Yıl Sonu Sergisi”, Cumhurbaşkanı Tatar tarafından açıldı. Tatar, “Ortaya konulan bu eserler, bütün dünyaya YDÜ Kampüsü’nden yükselen ‘biz varız, var olmaya devam edeceğiz’ haykırışıdır” ifadelerini kullandı

Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi öğretim elemanları ve sanatçıların eserlerinden oluşan “Güzel Sanatlar Yıl Sonu Sergisi”, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın katılımıyla Yakın Doğu Sanat Müzesi Sergi Salonu’nda dün açıldı.Kıbrıs Modern Sanat Müzesi'nin 399'ncu sergisi olan “Güzel Sanatlar Yıl Sonu Sergisi”, 24 Aralık 2021 Cuma gününe kadar ücretsiz olarak gezilebilecek.Konuşmasına, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin 399’uncu sergisinin açılışını yaptıklarını hatırlatarak başlayan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Bu üretkenlik için sizleri tebrik etmek istiyorum. 400’üncü serginin açılışını da kaçırmayacağım. 20 Aralık’ta açılacak sergide de yine yanınızda olacağım” dedi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bir iftihar kaynağı olan Yakın Doğu Üniversitesi’nin ortaya çıkardığı bu güzelliklerin ülkeye büyük bir değer kattığını ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin bazı sıkıntıları olabilir ancak ülkemizin bağrından her alanda böyle üretken bir üniversite çıkmıştır. Çünkü Kıbrıs Türk Toplumu her türlü yaratıcılığa her türlü üretime açıktır” ifadesini kullandı.Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin yeni eserlerle donatılarak geçmişle gelecek arasında bir köprü kurulduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Binlerce yıllık bir tarihi olan Kıbrıs’ta bütün siyasi engellemelere rağmen ortaya konulan bu eserler, bütün dünyaya Yakın Doğu Üniversitesi Kampüsü’nden yükselen ‘biz varız, var olmaya devam edeceğiz’ haykırışı olarak görülmelidir” dedi. Cumhurbaşkanı Tatar, “Sizlerle birlikte bütün bu güzelliklerin ortaya çıkmasını sağlayan ve ilham yaratan Dr. Suat Günsel’e, bugünün Cumhurbaşkanı olarak bütün siyasiler adına ‘sizlerle ne kadar gurur duysak azdır’ demeyi de bir borç olarak görüyorum” dedi.YDÜ’ nün yaklaşık 15 bin dünya üniversitesi arasında 488’inci sırada olduğunu hatırlatan Cumhurbaşkanı Tatar, “Bunlar, gurur veren büyük başarılardır. Ancak bu sıralama bugünümüzü gösteriyor. İnanıyorum ki Yakın Doğu Üniversitesi, bu azim ve kararlılıkla çok daha yükseklere doğru ilerlemeye devam edecektir” dedi.Güzel Sanatlar Yıl Sonu Sergisi’nin açılışında konuşan Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ da, “Varlık gösterdiği her alanda üstlendiği öncü rolü kararlılıkla sürdüren Yakın Doğu Üniversitesi; geleceği oluşturacak ilerlemenin en önemli parçaları olan bilimi, sanatı, kültürü, teknolojiyi geliştirirken, sadece kendisini ve ülkesini değil aynı zamanda uluslararası arenada Türk dünyasını da temsil etme bilinciyle çalışmaya ve üretmeye devam ediyor” ifadesini kullandı.YDÜ’nün uluslararası yükseköğretim derecelendirme kuruluşu Times Higher Education’ın yayınladığı Dünya Üniversiteleri Sıralaması 2022’de “mühendislik” ve “bilgisayar bilimleri” alanlarında dünyanın en iyi 250 üniversitesi arasında yer alarak ülke adına önemli bir başarı elde ettiğini vurgulayan Prof. Dr. Şanlıdağ, “Bu hafta içerisinde bir diğer yükseköğretim derecelendirme kurumu AD Scientific Index de dünyanın en iyi üniversitelerini sıraladı. Dünya genelinde 206 ülkeden 13.600 üniversitenin ülke, bölge ve dünya genelinde değerlendirildiği ‘Top Universities Ranking 2022’ listesinde, Yakın Doğu Üniversitesi dünya genelinde 488’inci olurken, KKTC üniversiteleri arasında birinci, Türkiye üniversiteleri arasında ise üçüncü sırada yer aldı” dedi.Kıbrıs Türk toplumunun kültürünü ve tarihini yansıtan pek çok tarihi objeyi, zengin koleksiyonlarında aynı çatı altında toplayan Kıbrıs Modern Sanat Müzesi, Surlariçi Şehir Müzesi, Kıbrıs Araba Müzesi, Günsel Sanat Müzesi ile Kıbrıs adasının 250 milyon yıla ulaşan jeolojik tarihini yansıtan kayaçlar ve adaya özgü binlerce bitki ve canlı türü örneklerini bir araya getiren Kıbrıs Herbaryum ve Doğa Tarihi Müzesi’nin bütün bölgeye ve dünyaya yayılan eşsiz bir sanat atmosferi oluşturduğunun altını çizen Prof. Dr. Şanlıdağ, “Çizdikleri vizyonla bizlere yol gösteren Kurucu Rektörümüz Sayın Dr. Suat Günsel Hocamıza; Mütevelli Heyeti Başkanımız Prof. Dr. Sayın İrfan Suat Günsel’e; sergiyi oluşturan sanatçılarımızın her birine ve bu anlamlı serginin açılışını yaptıkları için Cumhurbaşkanımız Sayın Ersin Tatar’a bir kez daha teşekkür eder, saygılar sunarım” sözleriyle konuşmasını sonlandırdı.