Vefatının 34.yılında Hikmet Afif Mapolar’ı Anısına Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği Asu’nun Dönüşü romanını yayımladı

Usta yazar Mapolar, Asu’nun Dönüşü romanını 1945 yılında yazdı, ancak romanın okurla buluşması 13 Şubat 1986 yılında oldu. Tefrika olarak Kıbrıs Postası gazetesinde okurla buluşturulmaya başlayan eser, 4 Mart 1987 tarihinde son bulur ve 434 sayfalık bu dev roman yayımlanmak için 36 yıl bekler.
Asu’nun Dönüşü romanı,Mapolar’ın en ustalıklı eseridir. 1945 yılında yazdığı bu eser o yılların Kıbrıs’ını; özellikle Girne, Templos, Kazafana, Karmi vb. çevresini bizlere çok iyi bir gözlemle yansıtır. Adeta bizler o devri yaşar gibi oluruz. Hikmet Afif Mapolar, romanını gerçek yaşamdan izler katarak yazmıştır. Dilindeki sadeliği yanı sıra, Kıbrıs ağzına ait sözcüklerin ve deyişlerin de yer alması esere akıcı bir üslup kazandırmıştır. Eser okuyucuyu sıkmayacak ve kolaylıkla anlaşılabilecek özellikte yazılmıştır. Romanda, betimlemelere ve argo sözcüklere çokça yer verilmiştir. Eserin birinci ve ikinci bölümleri, hâkim bakış açısıyla ve üçüncü tekil kişi tarafından bizlere aktarılır. Romanın başkarakterlerinden İlhan Bey’in yazdığı romanda ise, ben anlatıcı tarafından bizlere nakledilir. Son bölümlere doğru tekrar hâkim bakış açısına dönülmüş, Asu, ile ilgili gelişmeler ise üçüncü kişi ağzından verilmiştir.
Bu roman 1950 yıllarının Girne’sinin romanıdır, Hikmet Afif Mapolar, eserin başında şöyle der:
“Girne. Belki aşklar, heyecanlar ve güzellikler diyarı Kıbrıs’ın ama, masallar, efsaneler ve öyküler diyarı bir doğa cenneti Girne. “Beyaz Atlılar”, “Ak Kavuk Dedeler” “Karakızlar”, “Kraliçe Pencereleri”, “Aşk Sarnıçları”, “Yılan Adaları”yle söylencede ün yapmış antik bir kent Girne. Bir efsanaler beldesi. İnsanı yılan, yılanı da insan yapan bir belde Girne. Camileri, kaleleri, saraylarıyla bir kuşatma şehri. Kuşatmadan kuşatmaya yara almış, sarılmış, düzelmiş iyileşmiş ve güzelleşmiş bir liman kasabası Girne. Türk’ü ve Rum’u. Rum’u ile Türk’ü içiçe. Düğünleri de karşılıklı çekilen halaylar, karşılıklı atılan göbekler. Aşka susayanların beldesi Girne. Bir yandan kahramanlar her zaman aşkın kutsal tapınaklar, portakal bahçelerinin asılı şehri Girne.”
Hikmet Afif Mapolar’ın dostu, yeğeni ve onun üzerine en çok makale yayımlayan Ali Nesim Hoca onun için şöyle der: “Kıbrıs Türk edebiyatında yenilenme kiminle başlamıştır?Edebiyatın her alanında kalıcı eserler veren ve bu edebiyatı sosyal-kültürel temeller üzerine oturtan yazarımız kim?Küçük bir halkın büyük bir edebiyatı olabileceğini kanıtlayan yazarımız kim?Sözlü edebiyatın önüne yazılı edebiyatı geçiren kim?Eserlerinin eksenine Kıbrıs kültürünü yerleştiren yazarımız kim? Bu ve bunun gibi soruları yanıtladığımız zaman alacağımız “Mapolar” yanıtı bizlere onun büyüklüğünü ve de önemini gösterecektir.
Girne’de doğan Mapolar, gerçek adıyle, Muzaffer Gökmen eserlerinde Girne ve tüm yöresini, doğası ve insanlarıyle eserlerine nakşetmiştir. Mapolar’ın öykülerinin, romanlarının geçtiği; efsaneleri, aşkları, öyküleri ve başta balıkçıları olmak üzere zanaatkârları, çiftçileri ile mayalanmış bir alan onun eserlerinde yaşamakla kalmaz Kıbrıs’ın ve Akdeniz’in tüm karakteristiğini bulursunuz Mapolar’ın öykü ve romanlarında. Girne’nin deniz kadar güzel kızları, bazen deniz kadar sakin, bazen ‘sarhoş deniz’ kadar çılgın balıkçıları onun kahramanları olmuştur. Gerçekler dünyasını bırakıp hayal dünyasında yaşayan bu insanlar mutludur, dingindir; tutarsız ve kaygısızdır: Tıpkı Akdeniz gibi...”[1]
Bu bağlamda Mapolar’ın “Asu’nun Dönüşü”nü Kıbrıs Postası Gazetesinde tefrika ettiği günlerde başka bir romanı olan Özgürlük Savaşçıları’nı[2] (04.01.1986-04.07.1988) yayımlar. Bu eseri tüm eserlerinden farklı olarak 1963-74 yıllarındaki mücadeleyi anlatır. Yazarın tüm eserlerinde, hiçbir ideolojik bağımlılığa saplanmadan toplumcu-gerçekçi duruşunu belirlemiş ve böylece de sonuna kadar bu ilkesini sürdürmüştür. O yazınımız bugünlere getiren ve bir Kıbrıs Türk edebiyatının temel taşlarını atan üstadımızdır.
Hikmet Afif Mapolar’la ilgili çalışmalarımızda bizlere izin veren, güvenen, yolumuzu açıp, yüreklendirdikleri için ailesine sonsuz teşekkür ederiz.2016 yılında Ali Nesim Edebiyat Ödüllerinde “Vefa” ödülünü verdiğimiz Mapolar, eserleriyle hem kalbimizde hem de zihnimizde sonsuza dek yaşayacaktır.
Üstat, başlattığın devrim emin adımlarla devam ediyor, rahat uyu, ruhun huzur bulsun, eserlerinle hep yaşıyorsun. Varlığımız varlığınla zenginleşiyor.
Bu kitabın, basımında maddi ve manevi katkılarından dolayı, Kültür Dairesine ve değerli Müdiresi Şirin Zaimağaoğlu’na ve “Değerlendirme Kurulu”na sonsuz teşekkürlerimizi sunarız.
Prof. Dr. Şevket Öznur
Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği Başkanı
[1]Ali Nesim, Eserlerine Kıbrıs Kültürünü Yansıtan Yazarımız: Hikmet Afif Mapolar, DAÜ,8. Uluslararası Kıbrıs Araştırmaları Kongresi Bildirileri Cilt II,25-27 Nisan 2012.
[2]Bu eser benim yönetimimde,2021 yılında İsa Akyıldız, tarafından yüksek lisans tezi olarak incelenmiştir.Hikmet Afif Mapolar’ın Savaşçılar Eserinin Yapı Ve Tema Üzerine İncelenmesi. Yakın Doğu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi.
Hikmet Afif Mapolar kimdir?
(Muzaffer Gökmen, Akdenizli Ozan, Hulki Sezai)
Gerçek adı Muzaffer Halil Hacı Kasap’tır. 1940’lı yıllarda adını Muzaffer Gökmen olarak değiştirdi. 1950 yılına gelindiğinde Hikmet Afif Mapolar ismini aldı ve bu ismini kullanmaya başladı.
19 Eylül 1919’da Girne’nin Templos köyünde doğdu. Girne’de Necmi Terakki Rüştiyesi, Mr. Dulsel (Dear) Özel Okulu, Lefkoşa’da bir yıl idadi lise ve iki yıl Sheakspeare Özel Okulu’nda okudu.
Basın hayatına, Masum Millet (1931-1934) gazetesinde muhabir olarak başladı. Bir dönem Ajans Türk’ün Kıbrıs temsilciğini yaptı. Başpiskopos Makarios’un, İngiliz yönetimi tarafından Şeysel Adaları’na sürgün edilmesi haberini, haber henüz kesinleşmeden ilk kez, Ajans Türk kanalıyla dünyaya duyuran Mapolar’dır. ‘Basın Özel Hizmet Ödülü’ sahibi ve ilk kez kurulan ‘Kıbrıs Türk Gazeteciler Cemiyeti’nin ilk kurucu başkanıdır.
Kıbrıs Türk Edebiyatında en çok roman yazan kişidir. Ne yazık ki, bu romanlarının çoğu, tefrika edildiği gazete köşelerinde kalmıştır. Kıbrıs Türk Edebiyatı’nda sıradan insanları edebiyata taşıyan ilk yazardır. Şiir dahil, edebiyatın hemen hemen her türünde eser verdi. Şiirlerinde Akdenizli Ozan, Hulki Seza; düz yazılarında ise Muzaffer Gökmen takma adlarını kullandı.
“Kıbrıs Türkleri arasında gazeteden, dergiden, köşe yazısından; roman, öykü, oyundan söz açıldığı zaman akla, ilk önce Mapolar gelir. Mapolar 5 Mart 1989’da Lefkoşa’da yaşama gözlerini yumdu.
Yayımlanmış Eserleri
Romanları:
Kahraman Kaplan (1936)
Son Damla (1937)
Diken Çiçeği (1938)
Kasırga, (1944)
Son Çıldırış (1939)
Kendime Dönüyorum (1943)
Kök Nal, (1953)
Üçümüz, (1956)
Beyaz Gül, (1962)
Mermer Kadın (2007)
Aşk Vadisi (2008)
Şantöz (2010)
Potuğun Pembesi (2016)
Tiyatro Eserleri:
1-Duman (1935)
2-Meşale (1942)
3-Mucize (1943)
4-Altın Şehir (1945)
Öykü Kitapları:
Toprak Aşkı (1943)
Kahve Fincanındaki Aşk (1943)
Şiirleri:
1-Bir Ateş Masalı (1942)
2- Güvercine Verdiğim Mektup (1945)
Anı Kitapları:
Kıbrıs Güncesi, 2 Cilt (2002)
Aslar Bir Devre Adını Yazanlar-1987 (2016)
Gazetelerde Tefrika Edilmiş Romanları
Mermer Kadın (İstiklal Gazetesi, 28.10.1949-03.02.1950)
Aşk Vadisi (İstiklal Gazetesi, 14.02.1950-20.05.1950)
Günah Cenneti (İstiklal Gazetesi, 09.07.1950-28.10.1950)
Sabah Lambaları(1952) (Hürsöz)
Şeytan Taşları(Devrim Gazetesi,29.07.1963-09.12.1963)
Şantöz (Kıbrıs Postası Gazetesi, 25.10.1982-12.03.1983)
Potuğun Pembesi (Kıbrıs Postası Gazetesi, 04.07.1984)
Asu’nun Dönüşü (Kıbrıs Postası Gazetesi, 13.02.1986-04.03.1987)
Özgürlük Savaşçıları (Kıbrıs Postası Gazetesi, 04.01.1986-04.07.1988)
Hikmet Afif Mapolar kimdir?
(Muzaffer Gökmen, Akdenizli Ozan, Hulki Sezai)
Gerçek adı Muzaffer Halil Hacı Kasap’tır. 1940’lı yıllarda adını Muzaffer Gökmen olarak değiştirdi. 1950 yılına gelindiğinde Hikmet Afif Mapolar ismini aldı ve bu ismini kullanmaya başladı.
19 Eylül 1919’da Girne’nin Templos köyünde doğdu. Girne’de Necmi Terakki Rüştiyesi, Mr. Dulsel (Dear) Özel Okulu, Lefkoşa’da bir yıl idadi lise ve iki yıl Sheakspeare Özel Okulu’nda okudu.
Basın hayatına, Masum Millet (1931-1934) gazetesinde muhabir olarak başladı. Bir dönem Ajans Türk’ün Kıbrıs temsilciğini yaptı. Başpiskopos Makarios’un, İngiliz yönetimi tarafından Şeysel Adaları’na sürgün edilmesi haberini, haber henüz kesinleşmeden ilk kez, Ajans Türk kanalıyla dünyaya duyuran Mapolar’dır. ‘Basın Özel Hizmet Ödülü’ sahibi ve ilk kez kurulan ‘Kıbrıs Türk Gazeteciler Cemiyeti’nin ilk kurucu başkanıdır.
Kıbrıs Türk Edebiyatında en çok roman yazan kişidir. Ne yazık ki, bu romanlarının çoğu, tefrika edildiği gazete köşelerinde kalmıştır. Kıbrıs Türk Edebiyatı’nda sıradan insanları edebiyata taşıyan ilk yazardır. Şiir dahil, edebiyatın hemen hemen her türünde eser verdi. Şiirlerinde Akdenizli Ozan, Hulki Seza; düz yazılarında ise Muzaffer Gökmen takma adlarını kullandı.
“Kıbrıs Türkleri arasında gazeteden, dergiden, köşe yazısından; roman, öykü, oyundan söz açıldığı zaman akla, ilk önce Mapolar gelir. Mapolar 5 Mart 1989’da Lefkoşa’da yaşama gözlerini yumdu.
Yayımlanmış Eserleri
Romanları:
Kahraman Kaplan (1936)
Son Damla (1937)
Diken Çiçeği (1938)
Kasırga, (1944)
Son Çıldırış (1939)
Kendime Dönüyorum (1943)
Kök Nal, (1953)
Üçümüz, (1956)
Beyaz Gül, (1962)
Mermer Kadın (2007)
Aşk Vadisi (2008)
Şantöz (2010)
Potuğun Pembesi (2016)
Tiyatro Eserleri:
1-Duman (1935)
2-Meşale (1942)
3-Mucize (1943)
4-Altın Şehir (1945)
Öykü Kitapları:
Toprak Aşkı (1943)
Kahve Fincanındaki Aşk (1943)
Şiirleri:
1-Bir Ateş Masalı (1942)
2- Güvercine Verdiğim Mektup (1945)
Anı Kitapları:
Kıbrıs Güncesi, 2 Cilt (2002)
Aslar Bir Devre Adını Yazanlar-1987 (2016)
Gazetelerde Tefrika Edilmiş Romanları
Mermer Kadın (İstiklal Gazetesi, 28.10.1949-03.02.1950)
Aşk Vadisi (İstiklal Gazetesi, 14.02.1950-20.05.1950)
Günah Cenneti (İstiklal Gazetesi, 09.07.1950-28.10.1950)
Sabah Lambaları(1952) (Hürsöz)
Şeytan Taşları(Devrim Gazetesi,29.07.1963-09.12.1963)
Şantöz (Kıbrıs Postası Gazetesi, 25.10.1982-12.03.1983)
Potuğun Pembesi (Kıbrıs Postası Gazetesi, 04.07.1984)
Asu’nun Dönüşü (Kıbrıs Postası Gazetesi, 13.02.1986-04.03.1987)
Özgürlük Savaşçıları (Kıbrıs Postası Gazetesi, 04.01.1986-04.07.1988)