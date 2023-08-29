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TUFAD İzmir’de gösterilerine devam ediyor

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TUFAD İzmir’de gösterilerine devam ediyor
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Turizm ve Folklor Araştırmaları Derneği (TUFAD), İzmir Balçova Belediyesi’nin düzenlediği 14. Uluslararası Balçova Belediyesi Halk Dansları Festivali’ne katılıyor.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, eğitmen ve oyunculardan oluşan 25 kişilik ekip, gösterilerine devam ediyor. Ekip Balçova, Tire, Karaburun, Güzelbahçe şehirlerinde kortejlere katılıp performans sergiledi.
TUFAD dört farklı yerde yapılan etkinliklerde sunulan gösteriler ardından, yarın gece düzenlenecek galadaki yarışmaya hazırlanıyor.  
Yarışmada, koreografi - en iyi müzik - en iyi otantik kadın ve erkek kostümü ve en iyi festival grubu kategorileri yer alacak.        
Uluslararası etkinliğe Fransa, Almanya, Meksika, Romanya, Sırbistan, Montenegro, Portekiz, Hırvatistan, Porto Rico, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs katılacak.
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