Telli Çalgı Çeşitleri: Telli Çalgılar Nelerdir?

Titreşen telleri sayesinde geniş bir ses skalasına sahip olan telli çalgılar farklı pek çok müzik türünün de temel enstrümanları arasında. Halk müziği, rock müzik, musiki, klasik müzik, pop, blues gibi türlerde sıkça görülebilen telli çalgılar gerek hobi gerek profesyonel kullanım amacı ile de çokça ilgi görmekte. Gitar çeşitlerinden bağlamalara, ukulelelerden kemanlara kadar telli çalgı çeşitlerini canlı performanslarda da sık sık görmek mümkün. Erişilebilir olması ve profesyonellerin sunduğu kurs imkânları sayesinde de telli çalgılara gösterilen rağbet artış göstermekte.
Gitar Çeşitleri
En bilinen telli çalgılar arasında yer alan gitar modelleri, genel olarak da en popüler enstrümanlardan biri. Blues, bluegrass, country, flamenko, folk, caz, jota, mariachi, metal, punk, reggae, rock, soul ve pop gibi dünya çapındaki pek çok müzik türünde çeşitli gitarlar tercih edilmekte. Bunlardan elektro gitar en çok rock, metal, indie gibi müzik türlerinde kullanılır. Ayrıca sap kısmı görece biraz daha dar olduğu için tellere bastırmak daha kolay kabul edilir. Bu da başlangıç gitarı olarak elektro gitarları da ideal kılmakta. Özellikle elektro gitar ile beraber çalınabilen müzik türlerini sevmek de işleri kolaylaştırabilir. Bas gitar çeşitlerinin telleri ise elektro gitarlara kıyasla daha kalın. Bu nedenle de bas gitarlar daha tok ve kalın sesleri çıkartmak için ideal. Genelde bateri ile beraber müziğin tümünü destekleyici unsura sahip olması da bas gitarı kendine has bir enstrüman kılmakta. Son olarak klasik gitar ise tüm diğer gitar modellerinin kendisinden türetildiği modeldir. Genelde 6 telden meydana gelen klasik gitarlar, 8 ve 10 telli çeşitlere de sahip. Ses tablası olarak da bilinen ön tarafı çok önemli olup genelde ladin ya da sedir ağacından imal edilir. Akor çalıp üzerine şarkı söylemek açısından avantaj sunması da klasik gitarları buluşma ve etkinlikler için ideal kılmakta.
Keman Çeşitleri
Keman ise telli & yaylı çalgılar grubunda yer alır. Çello, viyola, kontrbas, kemençe gibi enstrümanlarla beraber telli & yaylı çalgıları oluşturan keman dört telli olup violin ailesinin en küçük üyesidir. Esasında bir batı müziği enstrümanı olan kemanlar, bu nedenle klasik müzikte sıkça görülür. Bununla beraber pop, yerine metal müzik gibi farklı türler de kemandan yararlanabilir. Aynı zamanda Türk müziği içerisinde de görülebilen kemanlar ise elektro keman, akustik keman ve klasik keman olarak 3 grupta toplanır. Kendi seslerini kullanan klasik kemanın aksine elektro kemanlar çeşitli ses sistemlerine bağlanabilmekte. Akustik kemanlar ise klasik kemanlar ile benzerlik göstermekle beraber aynı zamanda ekolayzer ile de kullanılabilen keman çeşitleridir.
Farklı Telli Çalgı Çeşitleri
Ukulele de popğüler telli çalgılar arasında yer alır. Görünümü itibarıyla gitarı andıran ukulele, bununla beraber gitara kıyasla daha küçük bir müzik aleti. Bu açıdan bir gitar türü olmayıp başlı başına bir enstrüman olan ukulele de soprano, konser, tenor ve bariton olarak 4’e ayrılır. En küçük boyuttakiler sopranodur ve geleneksel ukulelenin tonlarına ulaşmak için sık tercih edilir. Tambur ise Türk müziğinde sıklıkla görülebilen, sap şeklinde gövdesi ve oval, büyük başı ile bilinir. İmalatında ise sert ağaçlar, meyve ağaçları, ladin, gürgen sıkça görülür. Son olarak bağlama ise Türk halk müziğinin vazgeçilmez enstrümanı olarak bilinir. Cura, divan sazı, meydan sazı, tanbura gibi kullanım amaçlarına göre farklı bağlama çeşitleri vardır. 1960’ların sonuna doğru ise elektro bağlama adından söz ettirir ve rock müziğine bağlamanın entegre edilmesi için sık tercih edilir.
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