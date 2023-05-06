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Tatar, 6 Şubat depreminde yitirilenler anısına düzenlenen “Elegie/Ağıt” Konseri’ne katıldı

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 6 Şubat depreminde yitirilenler anısına düzenlenen “Elegie/Ağıt” Konseri’ne katıldı.

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Tatar, 6 Şubat depreminde yitirilenler anısına düzenlenen “Elegie/Ağıt” Konseri’ne katıldı
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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 6 Şubat depreminde yitirilenler anısına düzenlenen “Elegie/Ağıt” Konseri’ne katıldı.
 
Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ile Başbakan Yardımcılığı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Devlet Opera ve Bale Koordinasyon Merkezi tarafından, 6 Şubat depreminde yitirilenler anısına Gazimağusa Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda düzenlenen “Elegie/Ağıt” Konseri’ne katıldı.
 
Konser; KKTCCSO, KKTCDOB, Gazimağusa Belediyesi, Doğu Akdeniz Üniversitesi, Othello Çok Sesli Korosu ve Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği iş birliğinde gerçekleştirildi. 
 
Şampiyon Melekler Takımı’na armağan edilen konser, Soprano Sermin Dikmen Töre ve Bariton Tuğrul Enver Töre solistliğinde, Rana Uluçay ve Erkan Dağlı’nın koro şefliğinde, Nihat Ağdaç’ın konzertmeisterliğinde ve Ali Hoca’nın orkestra şefliğinde sunuldu.
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