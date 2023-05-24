“Sanat İyileştirir” sergisi 5 Haziran’da açılacak

Devrim Tayanç Malyalızade Sanat Atölyesi’nde çalışmalar yapan amatör katılımcıların eserleri, “Sanat İyileştirir” adıyla 5 Haziran’da sergilenecek.
Devrim Tayanç Malyalızade Sanat Atölyesi’nden verilen bilgiye göre, 13-73 yaş arası amatör katılımcıların bir yıllık süreçte ürettikleri birbirinden farklı, güzel ve düşündürücü 180 eserin yer alacağı sergi, 5 Haziran’da saat 18.30’da Lefkoşa AKM’de açılacak.
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