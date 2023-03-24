Şahoğlu'nun "Ayak İzleri" kitabı basıldı

Emekli büyükelçi ve Girne Amerikan Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi Öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Hasibe Vehbi Şahoğlu'nun anılarını içeren kitabı "Ayak İzleri", Türkiye'de Platanus Yayınevi tarafından basıldı.

Kitapta Şahoğlu, gezdiği veya görev yaptığı tüm ülkelerle ilgili anılarını, gözlemlerini, yaşadıklarını anlatmaktadır.

