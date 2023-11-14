banner913
banner932
40’ıncı yıla dolu dolu kutlamalar
40’ıncı yıla dolu dolu kutlamalar
18 0
Cezaevi nüfusu bini aştı
Cezaevi nüfusu bini aştı
18 0
 
Girona’nın peri masalı sürüyor
Girona’nın peri masalı sürüyor
15 0
Dr. Suat Günsel Camii, açılış için gün sayıyor
Dr. Suat Günsel Camii, açılış için gün sayıyor
44 0
Kaçak estetik baskını
Kaçak estetik baskını
34 0
Adana'da gol sesi yok
Adana'da gol sesi yok
14 0
Birbirlerini üzmediler
Birbirlerini üzmediler
24 0
banner964
banner985

“Mozart ve Salieri” 17 Kasım Cuma akşamı sahnelenecek

banner476

banner974
“Mozart ve Salieri” 17 Kasım Cuma akşamı sahnelenecek
banner971
Girne Belediyesi Tiyatro Toplulukları, 2023-2024 sezonuna üç farklı oyunla başladı. Kasım ayı boyunca, “Çökme Tehlikesi”, “Hadi Öldürsene Canikom” ve “Mozart ve Salieri” isimli oyunlar Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu’nda sahnelenecek.

Girne Belediyesi Tiyatro Toplulukları tarafından verilen bilgiye göre, “Çökme Tehlikesi” isimli oyunla başlayan Kasım ayı oyunlar serisi, 17 Kasım Cuma akşamı “Mozart ve Salieri” oyunu ile devam edecek.
Kasım ayı boyunca devam edecek tüm oyunlar saat 20.30’da perde açacak. Oyun günleri kapıdan bilet satışı yapılacak. Biletler online olarak, “www.kibrisbiletcim.com” sitesinden de temin edebilecek. Bilet fiyatları ise 150 TL olarak belirlendi.
 
banner979
banner982
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.