'Melekler Takımı'na yazılmış güzel bir şiir

Türkiye’de 10 ilde yaşanan büyük deprem felaketinde Adıyaman’daki İsias Otel’in enkazında hayatlarını kaybeden Gazimağusa Türk Maarif Koleji öğrenci, öğretmen ve veliler için bazı sanatçılarımız yanında vatandaşlarımız duygularını şiirlere döküyor.Eftun Plümer Küçük’te duygularını kaleme alarak ‘Ağlayan Yaprak’ ismini verdiği şiiri yazarak paylaştı.Ağlayan bir yaprak düşmüştü önlerine,Valizler yapılmıştı, bir daha dönmemek üzere..Günlerce hayali kurulmuş, Takvimlere yazılmış, çizilmiş..Nereden bileceklerdi, yarıda kalacağını,Bir sarsıntının, hayallerini çalacağını..Şampiyonlar olmuştu melek, birer birer..Nereden bileceklerdi ki, hayali cihan değer..Kor güneş ısıtamazdı artık yüreğimizi,Yıldızlarda sürecektik artık izinizi..Bitmeyen bir kış günü, sonbahardan kalma,Ağlayan bir yaprak, tek başına..Doyamadan düşlere, Valizler yapılmıştı, bir daha dönmemek üzere..Sizi unutmayacağız Melekler takımı