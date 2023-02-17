banner913
banner885
Kahramanmaraş'ta depremin 248'inci saatinde bir genç kız enkazdan çıkarıldı
Kahramanmaraş'ta depremin 248'inci saatinde bir genç kız enkazdan çıkarıldı
20 0
"Belki o sabah 3 deprem oldu"
10 0
 
Enkazdan kurtulanların gerçeği!
Enkazdan kurtulanların gerçeği!
17 0
Kırmızı grubun ilk 3 dışındakileri diken üstünde
Kırmızı grubun ilk 3 dışındakileri diken üstünde
77 0
ABD'nin Michigan eyaletindeki üniversite kampüsünde yaşanan silahlı saldırıda 3 kişi öldü
ABD'nin Michigan eyaletindeki üniversite kampüsünde yaşanan silahlı saldırıda 3 kişi öldü
11 0
İngiltere’de Arsenal, Fransa’da PSG kayıplarda
İngiltere’de Arsenal, Fransa’da PSG kayıplarda
32 0
Deprem sigortası (DASK) bilinmesi gerekenler.
Deprem sigortası (DASK) bilinmesi gerekenler.
25 0
banner915

'Melekler Takımı'na yazılmış güzel bir şiir

banner476

banner825
'Melekler Takımı'na yazılmış güzel bir şiir
Türkiye’de 10 ilde yaşanan büyük deprem felaketinde Adıyaman’daki İsias Otel’in enkazında hayatlarını kaybeden Gazimağusa Türk Maarif Koleji öğrenci, öğretmen ve veliler için bazı sanatçılarımız yanında vatandaşlarımız duygularını şiirlere döküyor.

Eftun Plümer Küçük’te duygularını kaleme alarak ‘Ağlayan Yaprak’ ismini verdiği şiiri yazarak  paylaştı.
 
Ağlayan yaprak
 
Ağlayan bir yaprak düşmüştü önlerine,
Valizler yapılmıştı, bir daha dönmemek üzere..
Günlerce hayali kurulmuş, Takvimlere yazılmış, çizilmiş..
Nereden bileceklerdi, yarıda kalacağını,
Bir sarsıntının, hayallerini çalacağını..
Şampiyonlar olmuştu melek, birer birer..
Nereden bileceklerdi ki, hayali cihan değer..
Kor güneş ısıtamazdı artık yüreğimizi,
Yıldızlarda sürecektik artık izinizi..
Bitmeyen bir kış günü, sonbahardan kalma,
Ağlayan bir yaprak, tek başına..
Doyamadan düşlere, Valizler yapılmıştı, bir daha dönmemek üzere..
Sizi unutmayacağız Melekler takımı ♾️
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.