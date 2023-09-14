Mehmetçik Kültür ve Dayanışma Derneği Çanakkale’de

Verilen bilgiye göre, TC Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen festival 9 Eylül’de başladı. KKTC’nin de temsil edildiği Troya Kültür Yolu Festivali 17 Eylül’de sona erecek.
Öte yandan Mehmetçik Kültür ve Dayanışma Derneği, 9-13 Eylül tarihleri arasında Rusya, İran, Kuzey Makedonya, Kuzey Osetya ve Türkiye’nin de temsil edildiği uluslararası halk dansları festivaline de katıldı.
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