Mehmet Ertuğ Hocayı Sevgi ve Saygıyla Anıyoruz

Değerli hocam Sayın Mehmet Ertuğ, geçen yıl böyle günlerde uzun bir süredir tedavi gördüğü Yakın Doğu Üniversite’si hastanesinde 21 Mayıs Cuma günü hayata gözlerini yummuştu. Hocamızı 22 Haziran Cumartesi günü Lefkoşa Kabristanlığına sonsuzluğa uğurlanmıştık. Kıbrıs’ın son yaşayan İnsan hazinelerinden ve son Karagöz ustası olan Mehmet Ertuğ hocamızı vefatının 1.yılında sevgi ve saygıyla anıyoruz. Bedenen aramızda yok ama yazdığı eserlerle ve Yakın Doğu Üniversitesi’nin Lefkoşa’daki Surlariçi Şehir Müzesi’ndeki silikon heykeli ve yıllarca oluşturduğu koleksiyonunu görebilir onu ölüm yıl dönümde ve Dünya Müzeler Haftasında ruhen anabilirsiniz. Büyük insan her zaman kalbimizdesin.Mehmet Ertuğ hocanın bir çok kitap yayını ve Kıbrıs'a özgü, 50 dolayında oyunu, yerel radyo ve televizyonlarca kaydedilerek arşivlenmiştir. 2019 yılında Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği tarafından “Kültürel Değerlerimizi Koruma Ödülü ve Girne Belediyesi Onur Ödülü” alan MEHMET ERTUĞ hocamıza son olarak YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ tarafından 11 Kasım 2020 Cumhuriyet Bayramı’nda Onuruna Kıbrıs Modern Sanat Müzesi Tarafından , Türk Gölge Oyunu Sanatçısı Mehmet Ertuğ’un En Eski Ve Özgün Eserlerinden Oluşan “Kıbrıs Türk KARAGÖZ Suretleri Sergisi” açılmış ve Mehmet Ertuğ’a Kıbrıs Modern Sanat Müzesi adına “Fergani” ödülü verilmişti.14 Mart 1939 tarihinde Yiğitler (Arçoz) köyünde doğdu.İlkokula, doğduğu köyde başladı, Lefkoşa Haydarpaşa İlkokulu'ndan mezun oldu.Orta öğrenimini Lefkoşa'daki Kıbrıs Türk Lisesi'nde tamamladıktan sonra Omorfo Öğretmen Koleji'ni bitirdi; ilkokul öğretmeni oldu (1959).Aynı yıl, burslu olarak Gazi Eğitim Enstitüsü Türkçe-Edebiyat bölümüne girdi. 1960-1961 öğretim yılında buradan mezun oldu.1961-1962 ders yılından başlayarak Kıbrıs'ın birçok ortaokul, lise ve kolejlerinde öğretmenlik ve müdür yardımcılığı yaptı.Çok sevdiği öğretmenlikten 1 Temmuz 1987'de emekliye ayrıldı.Çocukluğunda köyüne gelerek Karagöz oyunları oynatan Mulla Hasan'ın bir oyununu seyreden ve onu ustası kabul eden Mehmet Ertuğ, Karagöz oyununun çok sevildiği bir çevrede yetişmiştir.Yiğitler köyü, mizah vurgunu kişilerin yaşadığı; mizahın günlük yaşamda harmanlandığı bir yerdir.Mehmet Ertuğ, böyle bir yerde yetişmiş olmanın avantajını da kullanarak bu kültür mirasımıza gönül vermiş; kendini yaşatılmasına adamıştı.İlk girişimini, 1962-1963 ders yılında Türkçe öğretmenliği yaptığı Gazimağusa Namık Kemal Lisesi'nde, öğrencilerine canlı bir oyun ile yapan Ertuğ, bu tarihten başlayarak kendi yaptığı suretler (tasvirler) ile türlü kültürel etkinliklerde, şölenlerde, festivallerde, televizyonlarda oyunlar sergilemiştir.27 Mart 1987 tarihinde eski Kıbrıs Türk Gölge Oyunu sanatçılarının yapmış ve oynatmış oldukları suretlerden oluşan Kıbrıs Türk Gölge Oyunundan 40 Suret adlı bir de sergi açmış olan hoca, zaman zaman türlü ulusal ve uluslararası etkinliklere katılarak oyunlarını sergilemişti, meddahlık yapmış, konferanslar vermişti.Kıbrıs'taki ilk Osmanlı-Türk eseri tarihî Büyük Han'da 2002-2018 yıllarında kurduğu Geleneksel Kıbrıs Türk Tiyatrosu'nda, hem eski Kıbrıs Türk Karagöz suretlerini sergiledi, hem de sürekli olarak Karagöz oyunları oynatıp, meddahlık yaptı.Ülkemize gelen turistlere de açıklamalı oyunlarını sundu. Mehmet Ertuğ'un altmışın üzerinde özgün oyunu bulunmaktadır. Gölge oyunu ile ilgili kitapları:1. Geleneksel Kıbrıs Türk Tiyatrosu (1993)2. Anılar ve Alıntılarla KıbrısTürk Seyirlik Oyunları (2007)3. KıbrısTürk Karagöz Oyunları (2010)4.Gizemli Büyük Han (2016)5-Büyük Düşünür Felezof Nejmi Sagib Bodamyalızade (2011)6-Kıbrıs Masalları(2016)