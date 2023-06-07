Lapta'da yarın dostluk konseri

Lapta Kültür ve Dayanışma Derneği bünyesindeki Lapta Esintileri Korosu ile Bursa Uludağ Sanat Derneği Müzeyyen Senar TSM Korosu yarın dostluk konseri veriyor.
Lapta Şato Lambossa Otel’de yer alacak konser saat 20.15'te başlayacak.
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