banner913
banner932
Cumhurbaşkanı Tatar, Güzelyurt Meslek Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Tatar, Güzelyurt Meslek Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi
5 0
Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Nevruz Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı
Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Nevruz Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı
5 0
 
Gazimağusa Belediyesi’nden mezarlık ve ibadet yerlerine yönelik temizlik
Gazimağusa Belediyesi’nden mezarlık ve ibadet yerlerine yönelik temizlik
9 0
Karma Evlilik Sorunu Çözüm Hareketi mesaj yayınladı
Karma Evlilik Sorunu Çözüm Hareketi mesaj yayınladı
11 0
Ramazan perşembe günü başlıyor
Ramazan perşembe günü başlıyor
52 0
Gençler iyilik geleneğine sahip çıkıyor
Gençler iyilik geleneğine sahip çıkıyor
17 0
Kartingciler “Şampiyon Melekler” için yarıştı
Kartingciler “Şampiyon Melekler” için yarıştı
25 0
banner915

“Kuş Albay” Dünya Tiyatro Günü’nde AKM’de prömiyer yapacak

banner476

banner825
“Kuş Albay” Dünya Tiyatro Günü’nde AKM’de prömiyer yapacak
banner931
Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları’nın yeni oyunu “Kuş Albay”, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü’nde seyirciyle buluşuyor.
 
Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları’ndan verilen bilgiye göre, Bulgar yazar Hristo Boytchev’in yazdığı, İstanbul Devlet Tiyatrosu sanatçısı Hakan Elmasoğlu’nun yönettiği “Kuş Albay” oyunu 27 Mart Pazartesi akşamı saat 20:00’de Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezinde prömier yapacak.
 
Yazarın 1996 yılında Bosna Savaşı sırasında yazdığı özgün bir kara mizah örneği olan “Kuş Albay”, Balkan dağlarında belirsiz bir yerde ilacın, çarşafın, doğru dürüst yiyecek ve giyeceğin bile olmadığı manastırdan bozma bir psikiyatri kliniğinde geçiyor.
 
Deniz Aslım, Pınar İnandım, Zehra Evliya, Ali Şaşkara, Nazım Bayraktaroğlu, Cansev Günsoy, Mehmet Samer, Diren Özdoğal’ın rol aldığı oyun, 27 Mart sonrasında her cuma akşamı saat 20:00’de Atatürk Kültür Merkezinde sahnelenecek. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0392 228 71 91 numaralı telefon aranabiliyor.
 
27 Mart akşamı  yapılacak olan temsil “Dünya Tiyatro Günü” nedeniyle halka açık ve ücretsiz olacak.
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.