Korkmazhan’ın yeni kitabı “Vretçalı Hoca, Özker Özgür 1940-2005” Baranga Yayınlarından çıktı

Dr. Abdullah Korkmazhan’ın yeni kitabı, “Vretçalı Hoca, Özker Özgür 1940-2005” Baranga Yayınları'ndan çıktı.



Baranga Yayınlarından yapılan yazılı açıklamada, kitabın, “yaşamı boyunca zorlu adalet yolculuğunu kararlı adımlar ile kat eden Vretçalı Özker Özgür’ü, yaşamı anlamlı ve yaşanabilir kılma arayışını, Kıbrıs siyasi yaşamındaki radikal, dönüştürücü etkisini, yaşadığı adaletsizlikleri ve ardında bıraktığı mücadele mirasını okur ve özellikle genç kuşaklarla buluşturmanın hedeflendiği” ifade edildi.

Açıklamada, belgeler, günlükler ve tanıklıklar ile kapsamlı bir Özker Özgür portresi sunan kitabın, Kıbrıslı Türk toplumundaki üçüncü kuşak sol mücadelenin oluşum sürecini ve kısa tarihini de içerdiği belirtildi.

Açıklamada kitabın ayrıca, Özker Özgür’ün kişisel arşivinden birçok belgeyi, çeşitli dönemlerde tuttuğu günlük notlarını, fotoğrafları, Mustafa Akıncı, Mustafa Denizer, Münevver Özgür Özersay, Zihni Uysal, Ergin Abdullah İlktaç, Ali Fegan, Vera Polycarpou, Ahmet Ertaç, Barış Burcu ve Elsi Hristofyas ile yapılan sözlü tarih çalışmalarını da içerdiği kaydedildi.

Kitabın, Lefkoşa’da, Işık Kitabevi, Galeri Kültür Kitabevi, Rüstem Kitabevi, Deniz Plaza şubeleri, Zephyr Cafe ile Gustav Cafe’de, Gazimağusa’da Buğday Cafe ile Deniz Plaza’da, Girne’de Master Roaster Cafe ve Deniz Plaza’da, Güzelyurt’ta Gülsen Eczanesi ve Deniz Plaza’da, Lefke’de Lefke Market ile Deniz Plaza’da, İskele’de ise Mustafa Öztorel ile Deniz Plaza’da temin edilebileceği bildirildi.