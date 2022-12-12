Kış Ruhuna Eşlik Edecek 7 Kitap Önerisi

Einstein “Mantık sizi a noktasından b noktasına götürebilir; hayal gücü ise her yere!” diyor. Tıpkı ünlü bilim insanının dediği gibi, hayal gücümüz sahip olduğumuz en özel şeylerden biri. Kitaplar ise yazarların hayal güçlerinin sınırsız olduğunu kanıtlar nitelikte. Çevirdiğimiz her sayfada başka bir ülkeye yolculuk ettiğimiz başka bir roman karakteri ile sohbet ettiğimiz kitaplar bizi bambaşka serüvenlere çıkarabilir. Soğuk kış gecelerinde battaniyenize sarılıp, lezzetli kahvenizi yudumlarken size eşlik edecek kitapları bir araya getirdik. Dilerseniz kış ayında okunacak kitaplar listemize birlikte göz atalım! İşte Dostoyevski’nin Beyaz Geceleri’nden Pessoa’nın Huzursuzluğun Kitabı’na dek kütüphanenize ekleyebileceğiniz 7 kitap.

1. Beyaz Geceler- Dostoyevski

Kış ayında okunacak kitaplar listemizin ilk sırasında Dostoyevski’nin meşhur romanı Beyaz Geceler geliyor. Romanın kahramanı olan genç adam Sankt-Peterburg’un kasvetli ve beyaz gecelerinden birinde, tesadüfen kendisi gibi yalnız olan Nastenka ile tanışır. Kahramanımız, Nastenka’yla beraber tüm hayallerini ve anılarını paylaştıkları ve birbirleriyle bağ kurdukları dört beyaz geceyi Sankt-Peterburg’un sokaklarında geçirir. Bir hayalperestinden anılarından yola çıkan Beyaz Geceler okuyucuyu Sankt-Peterburg sokaklarında genç adam ve Nastenka ile birlikte uzun bir yolculuğa çıkarır. Kış aylarının kasvetli ruhuna eşlik eden bu eseri mutlaka kış kütüphanenize eklemenizi öneriyoruz.

2. İklimler- Andre Maurois

Kış aylarında birbirini kovalayan soğuk günlere sıcak bir soluk getiren İklimler, Andre Maurois kaleminden çıkan değerli bir eser. Roman, katı kuralları olan bir ailede yetişen Philippe’in, çocukken hayalini kurduğu olağanüstü kadını bulduğunda her şeyin mükemmel olacağını düşünmesiyle başlıyor. Eser, baş karakterin hayatına farklı zamanlarda giren, aşık olduğu iki kadın Odile ve İsabelle’in anlatıldığı bölümlerden oluşuyor. Psikolojik tahlillerle dolu olan kitapta sevginin iki ayrı dönemini görmek mümkün. Fransız edebiyatının başarılı isimlerinden Andre Maurois’in bu eserini kış ayında okuyacağınız kitaplar listesine ekleyebilirsiniz.

3. İmkansızın Şarkısı- Haruki Murakami

Japonya’nın en önemli yazarlarından biri olan Haruki Murakami’nin kaleminden çıkan İmkansızın Şarkısı, Murakami’yi dünyaya tanıtan en önemli eser olma niteliği taşıyor. Kitap, bir yolculuk esnasında Beatles’ın “Norwegian Wood” adlı parçasını duyan kahramanımızdan yola çıkıyor. Kahramanımız 37 yaşında ve bu parça onu Tokyo’da geçirdiği üniversite yıllarına götürüyor. En yakın arkadaşının intihar edişi, geçen zamanın ardından onun kız arkadaşıyla yakınlaşması, araya giren mecburi ayrılık ve yeni bir gönül ilişkisi. “İmkânsızın Şarkısı” yalın, çarpıcı ve sıcak bir aşk hikâyesine imza atıyor.

Murakami Japon edebiyatının aykırı, fakat en çok okunan yazarı! Japon geleneklerinin dışında geliştirdiği üslubuyla adından fazlasıyla söz ettiren usta yazar bu eserinde yine sınırlarının dışına çıkıyor. 1968-1970 yılları arasında geçen olaylar, o günün toplumsal gerçeklerini de aktarıyor. Romanın odağında ise toplumsal olayların yanı sıra üçlü bir aşktan söz ediliyor.

4. Kış Masalı- William Shakespeare

William Shakespeare şüphesiz Dünya Edebiyatının en önemli yazarlarından biri. Kaleme aldığı değerli eseri Kış Masalı oyun olarak kaleme alınmış güçlü bir yapıt olma niteliği taşıyor. Tiyatral tarzda edebi eser okumayı sevenler için kitabın çok iyi bir seçim olacağını hatırlatalım. Kış aylarında okunacak kitap önerileri arasında bu değerli esere mutlaka göz atın deriz. 1623 yılında ilk baskısı yapılan Kış Masalı kitabı kıskançlık konulu bir temaya sahiptir. Shakespeare‘in bu kitabında kullandığı dil anlaşılır ve yalındır. Üstelik bu tiyatro oyununun sonunun okuyucuda ciddi bir şaşkınlık yaratacak kadar zekice kurgulandığını söylemek isteriz.

5. Kış Günlüğü- Paul Auster

Amerika’nın çağdaş yazarlarından olan Paul Auster’in kendi hayatını kaleme aldığı Kış Günlüğü’nde yazarın her dönemine şahitlik edeceksiniz. Auster’in yaşamından kesitleri barındıran ve yazarın çocukluğundan itibaren hatırladığı anıları aktaran kitabı okurken yazarı çok daha yakından tanıyacaksınız. Auster’ın sansürsüz ve apaçık bir dille kaleme aldığı Kış Günlüğü damakta bir kitabın ötesinde tıpkı seyredilen bir film kadar gerçekçi bir tat bırakıyor. Kış Günlüğü özellikle bu aylarda okunacak kitaplar listenize mutlaka eklemenizi tavsiye ettiğimiz bir diğer eser.

6. Huzursuzluğun Kitabı- Fernando Pessoa

Portekiz edebiyatının gelmiş geçmiş en büyük isimleri arasında gösterilen Fernando Pessoa, ölümünden çok sonra basılan Huzursuzluğun Kitabı ile edebiyat dünyasında büyük yankı uyandıramaya devam ediyor. 1888 Lizbon doğumlu olan yazar, 1913 yılında yazmaya başladığı bu eseri tüm yaşamının bir kanıtı olarak ortaya koyuyor. Yazarın uzun yıllar parça parça yazdığı ve ölümünden sonra sandığından çıkarılarak derlenen roman, hayali bir karakter üzerinden kurgulanmış olsa da Pessoa’nın yaşamına dair önemli izlere tanıklık ediyor.

Kitabını “hiç yaşamı olmamış bir adamın biyografisi” olarak tanımlayan yazar, olaylardan çok başkahramanın kendi yaşamına dair sorgulamaları ile kitabına yön veriyor. Unutulmaz bir yazarın hayata dair benzersiz tutumuna ve kaleminin sihrine tanıklık etmek için Huzursuzluğun Kitabı’nı mutlaka kış okuma listenize eklemenizi öneriyoruz.

7. Bir Kış Gecesi Eğer Bir Yolcu- Italo Calvino

Kış ayında okunacak kitaplar listemize Italo Calvino’nun postmodern tarzda kaleme aldığı kitabı Bir Kış Gecesi Eğer Bir Yolcu ile final yapıyoruz. Eser, ikinci tekil şahsa yazılmış en başarılı romanlardan biri olarak gösteriliyor. Başlayan ama hiç bitmeyen hikayelerden oluşan bu harikulade eser kış aylarında kahvenize eşlik edecek değerli eserlerden biri. Öte yandan tıpkı usta yazarın dediği gibi okumaya başlamanızı öneriyoruz kitaba “Italo Calvino’nun Bir Kış Gecesi Eğer Bir Yolcu adlı yeni romanını okumaya başlamak üzeresin. Rahatla. Toparlan. Zihnindeki bütün düşünceleri kov gitsin.”