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Hüseyin Özinal’ın sergi kitabı tanıtıldı

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Hüseyin Özinal’ın sergi kitabı tanıtıldı
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Hüseyin Özinal’ın Art Rooms’da açılan 13’üncü kişisel sergisi “Nothing is Going to Hurt You”nun sergi kitabı tanıtıldı. 
 
Girne’de Art Rooms’un bahçesinde gerçekleşen tanıtımda, serginin küratörü Oya Silbery ve kitabın yazarları Anber Onar, Evren İnançoğlu, Esra Plümer Bardak ile sanatçı Hüseyin Özinal konuşma yaparak kitapla ilgili yapılan çalışmaları anlattılar.
 
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