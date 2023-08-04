Girne Belediye Başkanlığı talimatı ve Belediye Meclisi kararı ile bu yıl birincisi yapılacak olan ‘GİRNE FEST 23’ 1 Eylül – 10 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek.

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre festivale, KKTC, Türkiye ve dünyanın çeşitli ülkelerinden 200 üzerinde müzisyen, tiyatrocu ve sanatçı katılım gösterecek.Festivalle ilgili bugün Girne Belediyesi Meclis Toplantı Salonu’nda basın toplantısı düzenlendi.Toplantıya, Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Meclis Üyesi ve Kültür Komitesi Başkanı Ziya Egemen Sencer, Meclis Üyesi Burak Anıldı, Belediye Müdürü Hüseyin Köle, Müdür Yardımcısı Naile Soyel, Kültür Sanat Bölümü Şube Amiri Aysun Çelik ve Kültür İşleri Danışmanı Serdar Tuksal katıldı.Turistlerin Girne’yi ziyaret edecekleri bir zaman dilimi oluşturma hedefi taşıyan festivalin, Ozanköy Pekmez Festivali ile açılarak Zeytinlik Festivali ile son bulacağı ifade edildi.Ana konser alanı olarak Girne Belediyesi Amfi Tiyatrosu’nun kullanılacağı festival; Ramadan Cemil Meydanı, Kaşgar Court, Karaoğlanoğlu Plajı, Ozanköy, Zeytinlik köyü bölgelerinde bütünlüklü bir şekilde gerçekleşecek.-Şenkul: “Girne’de dolu dolu 40 gün yaşanacak”Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, ‘GİRNE FEST 23’ kapsamında çok sayıda kültür sanat ve spor etkinliğinin hayat bulacağını, dolu dolu 40 gün yaşanacağını söyledi.Festivalin ana amacının başta Girne olmak üzere ülke turizmine katkı sağlamak olduğunu dile getiren Şenkul, festivalin devamlılığı ile eylül ayında Kıbrıs’a gelmenin bir ayrıcalığa dönüşeceğini kaydetti.Ülkede yaşayanlar için festivalin “tüm dertlerden sıyrılabileceği bir kültür sanat dönemi” oluşturacağını söyleyen Şenkul, festivalle ilgili detaylı bilgi verdi.‘GİRNE FEST 23’ festivali için sponsorluk çalışması da gerçekleştirildiğini dile getiren Şenkul, sponsorluk alacak firmalar için 2 aylık süre boyunca medyada görünürlüğü olacağını söyledi.Festival ana isim sponsorunun adının iki aylık süre boyunca sürekli olarak festival adının başında yer alacağına işaret eden Şenkul, maddi sponsorlukların yanı sıra hotel/kulis ve ulaşım sponsorluğu gibi sponsorluklara da açık olunduğunu belirtti.Şenkul, özelde Girne, genelde ise tüm ülkedeki yatırımcıları katkı koymaya davet etti.-Festivale özel logo‘GİRNE FEST 23’ için Zincir Kulesi, Girne Kalesi, Bellapais Manastırı, St. Hillarion Kalesi’nde bulunan Kraliçe Pencereleri ve Girne Amfi Tiyatrosu’nun yer aldığı yeni bir logo tasarlandığı kaydedildi.Manga, Cahit Berkay ve Senfonik Anadolu Orkestrası, Ziynet Sali, Santana Tribute Band, Haluk Levent, Edip Akbayram gibi sanatçıların yer alacağı festivalde ayrıca TC Devlet Tiyatroları’ndan iki oyunu sahnelenecek.Yine festival kapsamında yerel tiyatro grupları, yerel müzik grupları, antika ve sanat günleri, kahve ve kitap günleri, gastro şarap günleri, amfi tiyatro ve kent meydanlarında yer alacak çeşitli konserler, sergi ve spor etkinlikler düzenlenecek.Festival ayrıca, ilk kez düzenlenecek olan Girne Belediyesi 1. Uluslararası Müzeler Sanat Sempozyumu’na da ev sahipliği yapacak.-Karaoğlanoğlu Deniz Festivali‘GİRNE FEST 23’ ayaklarından birisi olan Karaoğlanoğlu Deniz Festivali’nde su sporları, su altı fotoğrafçılığı yarışması, air badminton, plaj futbolu, kano ve tenis turnuvaları, ilgili federasyonlar koordinasyonu ile yapılacak ve turnuvalar sonunda katılımcılara ödül ve kupalar verilecek.-BiletlerFestival kapsamındaki tüm etkinlik biletlerinin www.kibrisbiletcim.com adresinden online olarak satın alınabileceği ayrıca Girne Belediyesi Yeni Hizmet Binası (Danışma), tüm muhtarlık vezneleri ile Lefkoşa ve Girne Deniz Plaza’dan temin edilebileceği açıklandı.Ana konserler konusunda vatandaşların sıkıntı yaşamaması adına erken bilet alımının önemine dikkat çekilirken, bilet fiyatlarının, Santana Tribute Band için 15 Euro, diğer tüm konserler için ise 200 TL olarak belirlendiği kaydedildi.