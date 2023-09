Fazıl Say ve Genco Erkal, Girne’de sahne alacak

21. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali çerçevesinde, besteci ve piyanist Fazıl Say ile tiyatro sanatçısı Genco Erkal, Girne Amfitiyatro' da 25 Eylül Pazartesi konser verecek.

Fazıl Say & Genco Erkal Konserinde, Fazıl Say’ın Nâzım Hikmet’in şiirlerinden esinlenerek bestelediği ve Genco Erkal' ın eşsiz yorumuyla “Nâzım” başlığı altında sunduğu eserlerden bir seçki yer alacak. Konser saat 21.00' de başlayacak. Nâzım şiirlerinin yoğun anlatım gücünü vurgulamayı üstlenen bu müziğin yanı sıra, konserde ayrıca solo piyano eserlerinden oluşan seçkin bir repertuvar ile Fazıl Say' ın solo performansı da yer alacak.

Konser biletleri Deniz Plazalar' dan ve biletfest.com dan temin edilebilir.