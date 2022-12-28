Fatoş'la Kitap Dünyası

Kitapları yakmaktan daha kötü suçlar vardır. Bunlardan biri onları okumamaktır. Ray Bradbury

Hazırlayan Fatoş KIZILYÜREK

Safir-Müjdelenen Zaman – Kemal B.Caymaz -

KIRMIZI PELERİN - Gülseren Budayıcıoğlu

Safir 1 - Müjdelenen Zaman - Kemal B. CaymazCrans Montana - Makarios DruşotisKaybolan Yalnız Onlar Değildi - Gülden PlümerBarış Mezarlığı (Rumca - Türkçe) - Niyazi KızılyürekAda Karanlığı 2 - Turgül TomgüsehanKırmızı Pelerin - Gülseren BudayıcıoğluKayıp Tanrılar Ülkesi - Ahmet ÜmitSeninle Başlamadı - Mark WolynnYalın Tutku - Annie ErnauxNietzsche Ağladığında - Irvin D. YalomAziz Hilarion Kalesinden Notre Dame Katedraline uzanan fantastik bir macera…Seçkin, hepimiz kadar normal bir yaşam sürmekteyken bir gün ParuParu adında bir cin çıkar. Böylece kendini bir anda cinler, periler ve her türlü sihirli varlığın olduğu bir dünya içinde bulur.Onu bekleyen acayip olaylara gebe bir kaderi vardır ve henüz yolun başındadır.Çocuklukta yaşanan bir tacizin, bu tacizin koyu gölgesi altında geçen yılların, yalnızlığın, kimsesizliğin, her şey bitti derken açılan yepyeni kapıların, kısaca iyisiyle kötüsüyle macera dolu, dokunaklı bir hayatın hikâyesi bu; çok masum bir aşk hikâyesi aslında.Caroline RichardsKüçük yaşlardan itibaren çocukların kitaplarla tanışması önemlidir ve kitapla kurulan ilk bağ ebeveynler aracılığıyla gerçekleşir. Çocuğunuza okuyacağınız bir kitapla onu mutlu etmek ve birlikte kaliteli vakit geçirmek ister misiniz? Çocuklarınızın sizden tekrar tekrar okumanızı isteyeceği, hayal gücünde ve düşüncelerinde olumlu izler bırakacağı bir kitap düşünün. Caroline Richards'ın Sevginin Gücü adlı kitabı; ormandaki hayvanların dostluğunu, saf sevgiyi ve mutluluğun iyi ve güzel olanı düşünerek elde edildiği gibi temel mesajları olan bir başyapıt. Çocuklar, Louise Anglicas'ın özel çizimleri sayesinde hikâyeyi zihinlerinde canlandırırken olaylara karşı empati duygusu da geliştirir.Caroline Richards'ın 24 sayfalık Sevginin Gücü adlı kitabını çocukların uykuya dalmadan önce dinleyeceği mutlu bir hikâye olarak değerlendirebilirsiniz. Okumayı yeni öğrenen çocuklar içinse eser, ellerinden düşürmeyecekleri ilk okuma kitapları arasında yer alabilecek nitelikte. Ayıcık'ın eve dönüş macerasından bahseden çocuk kitabıyla yediden yetmişe herkes hayata dair bir mesaj çıkarabilir. Kitap; okul öncesi yaş grubundaki çocuklara sevgi, yardımlaşma, ailenin önemi gibi temel değerleri aşılamakta yardımcı oluyor. Ayıcık, bir gün oyun oynamaya dalıp kaybolur ve ne yaparsa yapsın yolunu bulamaz. Ormanda yaşayan ve ışığıyla etrafı aydınlatan ateş böcekleri ona yardımcı olabilir fakat ateş böceklerinin ışık saçması için Ayıcık'ın sevgi dolu anlarını zihninde canlandırması gerekir. Ayıcık'ın anne ve babası ile nehir kenarında, evde, ormanda geçirdiği güzel anıları düşünmesiyle evine giden yol aydınlanır. Bu süreçte ormandaki diğer arkadaşları da ona destek verir. Eser, hem konusu hem renkli ve büyük çizimleriyle çocukların ilgisini çekiyor. Sayfaları çevirdikçe hikâyeyi takip eden çizimleri gören çocuğunuzun heyecanlandığını göreceksiniz.