Erçin'le Kitap Dünyası

Okuyanlar iki misli daha iyi görür… MAENDER

Hazırlayan: Erçin SELASİYE



HAFTANIN EN ÇOK OKUNAN KIBRIS KİTAPLARI:

BİR SESE HASRET – ARİF HASAN TAHSİN

HAFTANIN EN ÇOK OKUNAN DÜNYA KİTAPLARI:

KIRMIZI PELERİN – GÜLSEREN BUDAYICIOĞLU

HAFTANIN KİTABI

YENİ YIL, YENİ HAYAT – DEBBİE MACOMBER

OKUMA AZMİNİZ HİÇ BİTMESİN…







HAFTANIN YAZARI

CEMİL MERİÇ (1916 – 1987)

Bir Sese Hasret – Arif Hasan TahsinBarış Mezarlığı (Rumca – Türkçe) – Niyazi KızılyürekCrans Montana – Makarios DruşotisBir Sır Adam – İlter KırmızıGındırık – Şöhret Başaran Howells"Bu Kıbrıs'ın Kuzeyi'nde ortaya çıkan idarede, Denktaş idaresinde, Kıbrıslı Türkler bile yaşayamazlar. Rumlar'ın yaşayabilmelerine olanak yoktur" dediydik. İşte sonuç...”Yakın siyasi tarihimizin, Arif Hasan Tahsin tanıklığında gayrıresmi tahlili.Kırmızı Pelerin – Gülseren BudayıcıoğluSırça Köşk – Sabahattin AliFareler ve İnsanlar – John SteinbeckKaplanın Sırtında – Zülfü LivaneliSineklerin Tanrısı – William GoldingKitabın bir yerlerinde mutlaka kendinizle ve sizde iz bırakanlarla karşılaşacaksınız. Umarım onları iyi tanır, önce kendinize, sonra da onlara biraz daha hoşgörüyle yaklaşabilirsiniz.Ne zaman biraz mola vermek istesem ağır, dolambaçlı hikayelerden sıkılsam çerezlik bir şeyler okumak istesem yada stresten uzaklaşıp huzur ve umut dolmak istesem Debbi Macomber yardımıma koşar…Hani Bazen insan dinlendirici daha masalsı kitaplara kaçmak ister ya buda öyle bir kitaptı benim için... Yazarın kitaplarının bir tür bağımlılık yarattığını söylersem abartmış olmam sanırım…Başarılı bir iş insanı olan Everly çalıştığı şirkette stresli günler geçirirken bir de şirketin Ceo’su ve ortağı Jack’ın yeğeni olan asistanı ile başı derttedir… Hem beceriksiz hem küstah hem şımarık hem sorumsuz olan, verilen her işi yüzüne gözüne bulaştıran ve bu konuda da hiç bir kaygı duymayan Annette…Annette’nin son beceriksizliği ile şirket müşterileri karşısında zor durumda kalıp strese giren Everly için tek kurtuluş asistanından kurtulmaktır… Oysa Jack yılbaşı öncesi koca bir ay izin kullanması konusunda Everly’e baskı yapar… Çok yorulan ve tüm stresten uzaklaşmak isteyen Everly başına geleceklerden habersiz gönülsüzde olsa tamam der… Tatil organizasyonunun tümünü Annette üstlenir ve Every’nin unutamayacağı bir intikam planı hazırlar...Kitabı gerçekten çok sevdim. Asla yormayan, keyifle okuduğum bir kitap oldu…Kitabı okurken yeni yıl ruhuna girdim ve umudu, o tatlı heyecanı hissettim... Güzel bir Amazon yağmur ormanları gezisi de cabası oldu benim için…Cesur adımlar atarak kendini aramaktan vazgeçmeyenlere tavsiyemdir…Cemil Meriç 12 Aralık 1916 yılında Hatay’da dünyaya gelmiştir. Liseyi Hatay Lisesi’nde okumuştur. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesini kazanmıştır. Ancak öğrenimini tamamlayamamıştır. Hatay’a dönmüştür.İlkokul öğretmenliği ve bölge müdürlüğü, reis muavinliği yapmıştır. Daha sonra İstanbul Üniversitesi Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümünü kazanmıştır. Buradan mezun olduktan sonra Fransızca öğretmenliği yapmıştır. 1955 yılında görme yetisini kaybetmiştir. Öğrencileri sayesinde ölümüne kadar çalışmalarını sürdürmüştür. 1974 yılında İstanbul Üniversitesinden emekli olmuştur.Cemil Meriç yaşadığı dönemde Yaşayan Kütüphane olarak adlandırılırdı. Türk düşünce hayatının en önemli isimlerinden biridir. 1928 yılında Yeni Gün gazetesinde bir yazısı çıkmıştır. Bu yazıyla birlikte edebiyata atılmıştır.Çeşitli dergilerde birçok yazısı yayımlanmıştır. Edebi hayatı boyunca onlarca kitap yazmıştır. Günümüzde hala en çok satanlar listesinde kitapları bulunmaktadır.Yazdığı kitaplarda üslubuna dikkat etmiş ve büyük bir titizlikle kelimelerini seçmiştir. Sosyoloji, felsefe, edebiyat ve tarih gibi pek çok alanda düşünceler yazmıştır. Bu düşüncelerini derin bilgi birikiminden kaynaklı olarak ortaya koymuştur.Ortaya koyduğu özgün düşünceleri birçok araştırmacıya kaynaklık etmiştir. Çarpıcı bir dille kaleme aldığı yazıları birçok okuyucuyu etkilemiştir.Eserlerinde Doğu-Batı kültür hazinelerinin zengin ayrıntıları bulunmaktadır. Cemil Meriç her düşünceye açık olduğu için devamlı öğrenme eğiliminde olmuştur. Öğrendiği bilgileri akıl süzgecinden geçirmiş ve başkalarına öğretmek için çabalamıştır.Ayrıca sosyoloji alanında önemli çalışmalarıyla bilinir. Dünyaca ünlü Victor Hugo ve Balzac gibi yazarların yapıtlarını Türkçeye çevirmiştir.Cemil Meriç Ne Zaman Ölmüştür?Önemli Türk düşünürlerden olan Cemil Meriç 13 Haziran 1987 tarihinde hayata gözlerini yummuştur.