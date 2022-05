Erçin'le Kitap Dünyası

Bir kitap, içinizdeki donmuş değerleri parçalayacak bir balta olmalıdır."Yeşil Adanın Çocukları - Havva TekinGüçük Prens - Kıbrıs Türkçesi - Antoine de Saint-ExuperySevapları ve Günahları ile TMT - Ersan BerkselKar Uykusu - Neşe YaşınGök Çatının Altındakiler - Fatma TürkoğluRoman iki Kıbrıslı çocuğun Türk Cengiz ve Rum Yorgo’nun savaş sırasındaki dostluğunu ve barışa olan özlemini anlatırken 1974 yılında Kıbrıs'ta yaşananlara da ışık tutuyor. Yeşil Ada'nın iki çocuğu o savaş günlerinde sevgi dolu yürekleriyle dostluğu ve sevgiyi bize yeniden yaşatıyorlar...Başkalarının Tanrısı - Mine SöğütSen Yola Çık Yol Sana Görünür - Mevlananın 21 Kuralı - Hakan MengüçAnka Kuşu - Yılmaz ÖzdilŞimdi Onlar Düşünsün - Bircan YıldırımKürk Mantolu Madonna - Sabahattin AliBaşkalarının Tanrısı’yla Mine Söğüt biri bebek beş sokak insanının yarı hayal yarı gerçekçi hikâyesiyle, yanından geçip gittiğimiz ve görmezden geldiğimiz insanların tanrısına, dolayısıyla da sözümona medeniyetimizin temellerine dair acımasız bir sorgulamaya girişiyor.Sinan Akyüz son zamanlarda oldukça ilgimi çeken bir yazar… Seçtiği konular farklılık gösterse de okunası oldukça kolay ve kelimeleriyle size dokunmayı başarıyor…İnsanlık utansın dediğimiz o kitaplardan biri İncir Kuşları…Normalde kitap okurken kendimi ana karakterin yerine koyar, oymuşum gibi okurum kitabı... Ama ben Suada'nın yerine koyamadım kendimi…Benim empati kurmaya cesaret edemediğim şeyleri dilsiz dünyanın gözü önünde yaşadı yüzbinlerce insan…Kitaptaki olaylar, yaşananlar, II. Dünya Savaşı'ndan bu yana Avrupa'da gerçekleşmiş en büyük toplu insan kıyımı olan Srebrenista Katliamı ve daha birçok şeyi anlatıyor…Kitap bir soykırımı anlatıyor…Yıllarca süren ve yüzbinlerce masum insanın can verdiği, işkenceleri, açlığı, tecavüzleri anlatıyor…Kocalarının, evlatlarının, babalarının gözleri önünde yaşanılan bu vahşeti anlatıyor…Dünya susarken Bosnalılar sessiz çığlıklar atıyor...Ben kitabı okurken kahrettim, isyan ettim, lanet ettim ve insanlık adına çok utandım.Sayfalarda ki Suada'nın yaşadıklarını okudukça, Edina'nın, Ayşa'nın, Kerima'nın... Nicelerin bu vahşete nasıl katlandıklarını okudukça kalbim sıkıştı... Bazı yerlerde dayanamayıp kitabı kapattım, onlar nasıl dayandı...Dünya nasıl sustu bu vahşete!?...Gerçekten insanlar böyle mi? Sırf hırsı ve şımarıklığı uğruna her şeyi yapılabilecek kadar cani mi?İncir Kuşları benim için en özel kitaplar arasına girdi. Olayları yaşamaya hazırsanız, durmayın hemen okuyun…Atilla İlhan 1925 yılında İzmir’in Menemen ilçesinde dünyaya gözlerini açtı. Babası Bedri Bey aruzla şiir yazan bir divan şairiydi. Bu nedenle şiire düşkün ve nahif bir çocuk olarak yetişti.Ortaokuldan sonra İzmir Atatürk Lisesinde okurken Türk Ceza Kanuna aykırı davrandığı gerekçesi ile tutuklandı ve okuldan uzaklaştırıldı.Danıştay’ın kararı ile eğitimini sürdürme kararı ile İstanbul Işık Lisesinden mezun oldu. Üniversite eğitimini hukuktan yana kullandı fakat okulunu bitirmeden yarıda bıraktı.6 yıl Paris’te yaşadı ve ülkeye döndü. Birçok gazete ve dergide çalıştı. Babasının ölümü ile İzmir’e döndü burada Demokrat İzmir gazetesinin genel yayın yönetmenliği ve başyazarlığını üstlendi. Bilgi Yayınevi danışmanlığını da yapmıştır.Atilla İlhan aynı zamanda sinemaya da merak sarmıştı. Bu alanda 15 adet senaryo yazdı ve senaryolarında Ali Kaptanoğlu takma adını kulandı.İlk şiiri Balıkçı Türküsü Yeni Edebiyat dergisinde yayınlandı. Nevin Yıldız ve Beteroğlu takma ismi ile Yücel dergilerinde şiirleri yayınlandı.CHP şiir yarışmasında Cebberoğlu Mehemmed şiiriyle ikinci oldu. Bu başarısından sonra çok sevildi. Dönemin ünlü edebiyat dergilerinde şiirleri ve yazıları yayınlandı. Türk edebiyatının önemli isimleri arasına girmeyi başardı.Atilla İlhan Garip Akımı ve İkinci Yeni Şiire karşı gelen şairlerden oldu. Maviciler adı ile bilinen toplumcu gerçekçi şiir akımını başlattı.Şiirlerinde yeni bir ses düzeni oluşturdu kendine has bir üslup geliştirdi.Yağmur Kaçağı ve Ben Sana Mecburum gibi şiir kitapları ile genç şair kuşağını etkilemeyi başardı.Yasak Sevişmek, Elde Var Hüzün kitaplarında yer alan şiirlerinde divan şiirinden ve şarkılardan yararlandı.Sokaktaki Adam ve Zenciler Birbirine Benzemez romanlarında tarihse konulara ağırlık vererek Öz Türkçe akımına karşı çıkan bir tutum sergiledi.Çok özel bir kalem olan Atilla İlhan birçok ödülün de sahibiydi. Bu ödülleri;•1946 CHP Şiir Armağanı Yarışması ikincilik ödülü•1974 TDK Şiir Ödülü•Yunus Nadi Roman ödülü•Sertel Demokrasi ödülü2007 yılında iken Atilla İlhan Bilim ve Sanat Kültür Vakfı kuruldu. Kendi adına verilen Atilla İlhan Edebiyat ödülleri her sene sahiplerini bulmaktadır.Atilla İlhan 1985 yılında kalp ameliyatı oldu. Yaşamı boyunca iki kere kalp krizi geçirdi. Sonuncusu olduğunda takvimler 10 Ekim 2005 yılını gösteriyordu. Atilla İlhan 80 yaşında vefat etti.