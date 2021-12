Erçin'le Kitap Dünyası

Korku ve ürkeklik içinde başlayan günlerimde okuyarak cesaretimi artırmasını öğrendim. C. HENDERSON

Kod adı Yavuz: Ergün Vehbi – Hasibe Vehbi ŞahoğluKıbrıs Mutfağından Yemek Keyfine Yolculuk – Zehra EliçinUterya – İlke ErginMİTRA – Bitmeyen Arayış – Tamer ÖncülGüçük Prens – Kıbrıs Türkçesi – Antoine de SaintErgün Vehbi tüm yaşamı boyunca ülkesi için mücadele vermiş bir siyasetçi olarak tanınmaktadır. Oysa O’nun hikayesi Erenköy’de destan yazan korkusuz, mücadeleci vatanına âşık bir mücahit olarak gençlere örnek olacaktır.”Hayat Hanım – Ahmet AltanBalıkçı ve Oğlu – Zülfü LivaneliTaksiii – Ayşe KulinYaşamak Sakinlik İster – Özgür BacaksızEfsun – Selahattin DemirtaşKitabın giriş cümlesi daha ilk adımda sizi kitaba kitliyor “İnsanların hayatları bir gecede değişiyordu. Her şey öylesine çürümüştü ki hiç kimsenin hayatı kendi geçmişinin köklerine tutunamıyordu. Herkes lunaparklardaki kukla hedefler gibi bir vuruşla devrilip kaybolma ihtimaliyle yaşıyordu.”Ahmet Altan'ın yeni çıkan bu romanı, akıcı bir dille okuru hikayenin içine çeken, orada gözlemci edasıyla dolaştıran, sonunu da aşırı merak ettiren bir kitap. Hatta yazarın okuduğum en iyi kitabı diyebilirim...Bir kere kitap kusursuz bir zekanın ürünü… Yani öyle sıkı bir Ayfer Tunç hayranı olmamakla birlikte günlük stresten uzaklaştıran bu kitaptan sonra bütün kitaplarını okumaya karar verdim… Kitabımızın ana mekânı, Karadeniz'in küçük bir kentinde denize sırtı dönük olarak inşa edilmiş bir akıl hastanesi. Olay örgüsü, kahramanlar ve mekanlar öylesine içiçe geçmiş ki elinizden bırakamıyorsunuz. Evet kitap birazcık karışık ama öyle Orhan Pamuk gibi de ağır bir anlatımı yok aksine yumuşak ve büyüleyici… İlk defa böylesi bir kurgusal denkleme rastladığımı itiraf etmeliyim büyük yetenek, büyük emek şapka çıkarıyorum…Kitabın arka planında değinilen birçok olay ve olgu var: varlık vergisi, karısını/kocasını aldatanlar, mesleki hırslar, SSCB'nin yıkılması, hayırsız anneler-babalar-evlatlar, takıntılı aşklar vb. birçok konuya ucundan bucağından değinilmiş. Kalınlığını göze alıyor ve uzun aralar vermeden okuyabilirim diyorsanız tavsiye ederim…Bir Amerikan edebiyat klasiği kabul edilen Moby Dick adlı ünlü romanın yazarıdır. Uzun yıllar boyunca unutulmuş bir yazar olarak kalmış; 1920'li yıllarda yeniden keşfedilip büyük bir yazar olarak kabul edilmiştir.Sekiz çocuklu bir ailenin üçüncü çocuğu olan Melville, 1819'da New York'ta dünyaya geldi. 1830'da iflas eden babası, iki yıl sonra hayatını kaybedince Herman Melville, çocuk yaşta çalışmaya başlamak zorunda kaldı. Bir yandan okuyup bir yandan çeşitli işlerde çalışarak geçen beş yıl boyunca tarih ve antropoloji kadar Shakespeare'in eserlerini okuyarak kendini geliştirdi.On sekiz yaşında Liverpool'a giden bir gemide tayfa olarak iş buldu; aynı gemi ile tekrar New York'a döndü. Bu deneyim, ona ileride yazacağı romanlar için malzeme sağlayan seyahatlerden ilkidir.Birkaç yıl New York'ta özel ders vererek hayatını kazanmaya çalışan Melville, 1841'de Acushnet adlı bir balina gemisine denizci olarak kabul edildi ve Pasifik'te yeni bir seyahate başladı. On sekiz aylık bir yolculuğun sonunda gemidekilerin kötü tavrından yıldığı için bir arkadaşı ile birlikte Markiz Adaları'nda gemiden kaçtı. Yamyam olarak bilinen Typee yerlilerinin arasında bir ay kadar yaşadı. Adaya gelen bir Avustralya gemisi ile yeniden denizciliğe döndü ancak gemide çıkan isyana katılmakla suçlandığı için Tahiti civarında bir yerel hapishanede birkaç gün tutuklu kaldı. 1843 yazını Tahiti'de yerliler arasında geçirdi. İleride yazacağı Moby Dick adlı romanın düşünsel altyapısı bu sırada oluştu. Bir başka balina gemisi ile Hawaii'ye kadar gitti.Otuzlu yaşlarında Boston'a döndükten sonra artık deniz seferlerine bir son vermişti; ailesinin teşviki ile kitaplarını yazmaya başladı. “Tippee” ve “Omoo” adlarını taşıyan ilk iki kitabı 1846'da yayınlandı. Bu kitapları, yerliler arasında geçen günlerine aitti. 1850 yılında yayınlanan “White Jacket”'ta ise bahriye erlerinin zorlu hayatını anlattı. İlk kitapları onu bir anda hem İngiltere hem Amerika Birleşik Devletleri'nde çok ünlü bir yazar haline getirdi. Bu dönemde eski bir aile dostunun kızı olan Elizabeth Knapp Shaw ile evlendi. Çift, dört çocuk sahibi oldu. 1850'de Massachusetts'te bir çiftlik evi satın alan Melville, çiftlik işleri ve yazı ile uğraşarak 13 yıl boyunca bu evde yaşadı. “Arrowhead” adını verdiği ev, günümüzde müzedir.Yazar, en büyük eseri Moby Dick'i 1851'de tamamladı. Başlangıçta, balina avcılığını anlatan bir serüven öyküsü olarak tasarladığı kitabı tamamlamak üzere iken Amerikalı yazar Nathaniel Hawthorne ile tanışıp arkadaş olmuştu. Hawthorne'un tavsiyesi ile kitabını simgesel anlamlarla yüklü bir romana çeviren Melville, eseri dostuna adadı. Ancak kitap yayınlandığında beklediği başarıyı yakalayamadı ve çok olumsuz eleştiriler aldı.Yayımcısı Harper’s bir sonraki romanını basmayı reddedince maddi sıkıntıya giren Melville 1866'da New York'ta gümrük müfettişi olarak çalışmaya başladı. Bu dönemde yazdığı “Pierre” ve “Piazza memories” gibi kitaplar ilgi görmedi. Son yıllarında düz yazıyı bırakarak kendini tamamen şiir yazmaya verdi; şiirlerini kendi parasıyla bastırdı.1888 yılında emekli oldu ve en büyük eserlerinden biri sayılan “Billy budd”' yazdı; eseri bastırmaya fırsat bulamadan 28 Eylül 1891'de New York'taki evinde kalp krizi geçirerek öldü.Uzun yıllar boyunca unutulmuş bir yazar olarak kalan Melville, 1920'li yıllarda yeniden keşfedildi ve büyük bir yazar olarak kabul edildi. Eserleri Amerikan Kütüphanesi tarafından toplanıp basılan ilk yazar oldu.