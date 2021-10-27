Erçin'le Kitap Dünyası

"Sadece kitap okumak yetmez insana. Bazen meydan okumalı; Kendine, hayata, dünyaya..." TOLSTOY

James Bond Romanları ve Sinema

Ian Fleming’in Ölümü

Perşembe Ressamları (Bir Dostluk Yolu 1998-2020) – Heidi TrautmannGüçük Prens – Kıbrıs Türkçesi – Antoine de Saint-ExuperyK.K.T. Cumhuriyetinde Suçlar ve Cezalandırma Prensipleri – Rauf KürşadOnlar Daha Çocuktu (2 Cilt) – Aydan AfşaroğluAda Karanlığı – Turgül TomgüsehanÇok renkli geçmişlere sahip bir grup sanatçıydı Kıbrıs’ın kuzeyinde, yirmi yıldan uzun bir süre boyunca birlikte çalıştılar, deneyimlerini paylaşarak birlikte uzun yollar kat ettiler, sayılamayacak kadar çok alanda birbirlerine yardımcı oldular. Ayakkabılar, birlikte yürüdükleri yolun; dostluk, çalışma ve beğenilme yolunun simgeleriydi.Onlar yaşamlarının büyük bölümünü bu adada geçiren Kıbrıslılar ve diğer uluslardan ressamlardı. Ve bu topraklarda izlerini bıraktılar.Ressam,gazeteci,yazar Heidi Trautmann “Bu kitap, geçmişteki ve günümüzdeki tüm grup üyelerimiz için bir övgüdür, sanatla uğraşmak insanlığın kendisi kadar eski bir dürtüdür.”Efsun – Selahattin DemirtaşMartı Jonathan Livingston – Richard BachYaşamak Sakinlik İster – Özgür BacaksızDeath Note – Ölüm Defteri 2 – Tsugumi OobaOkçunun Yolu – Paulo CoelhoHani bazı kitapları okurken içinde kaybolursunuz ya işte bu da öyle bir kitap. Selahattin Demirtaş kitabı olunca derin, keskin siyaset bekler ya çoğu insan. Hiç öyle değil. Efsun, Selahattin Demirtaş’ın edebiyat yolunda yürüdüğünün en güzel örneği.Sıradan hayatların hikâyesi, sürükleyici bir dille anlatılırken. Yaşanan olayların sebep-sonuç ilişkilerini felsefi düzlemde de hatırlatıyor. Kötülüklerin, iyiliklerle; Hüzünlerin, sevinçlerle harmanlandığı bir Türkiye hikâyesi. Caner ile Efsun’un hüzünle, sert dönemeçlerle harmanlanmış hikâyesi.Bitirene kadar elimden bırakamadım.Deja Vu uzun zamandır okuduğum en iyi polisiye kitap.Babasının gölgesinde kalan, hayatının tümünü, mesleğini, evliliğini, yaşam tarzını onun istediği gibi şekillendiren Work'ün başından geçen olaylar anlatılır.Work bir yandan babasının cinayetiyle ilgili sır perdesini kaldırmaya çalışırken, diğer yandan Barbara ile zoraki evliliği, gizemli sevgilisi ile mutsuz kaçamağı ve duygusal bir travma yaşamış olan kızkardeşi Jean arasında gidip gelmektedir. Bu arada güzel ve zeki bir dedektif olan Mills, aleyinde ne kadar delil varsa toplayıp onu babasının katili ilan eder ve köşeye sıkıştırmaya çalışır. Work gerçeklerin peşinden gittikçe eski yaralar kanayacak ve geçmişte aldığı kararlarının sonuçları ile yüzleşmek zorunda kalacaktır.Polisiye severler için ideal bir kitap. Daha ilk anda katilin kim olduğu dikkatli bir okursanız gözünden kaçmayacağına eminim. Yani dikkatli bir polisiye okurunun katili tahmin etmesi güç değil. Yazarın dili ve anlatım tarzı çok başarılı. Kesinlikle okunmanızı tavsiye ederim dostlarım.romanlarının ünlü yazarı1908 yılında Londra’da doğdu. Babası parlamento üyesi, annesi ise ev hanımıydı. Eğitimini Eton Kolejinde yapan Fleming daha sonra, Sundhurst Kraliyet Askeri Akademisi’ne gittiyse de bir süre sonra buradan ayrıldı ve Cenevre ve Münih üniversitelerinde bir süre okudu. Arkasından Reuters’de editör olarak çalışmaya başladı. İkinci Dünya Savaşı sırasında orduya alınan Ian Fleming, ordu istihbaratının başındaki adam olan Amiral Henry Godfrey’in asistanı olarak donanmada görevlendirildi. Fleming, bu görevinde büyük başarı sağladı ve ordudaki en üst düzey komando birliğinin başına getirildi. Savaştan sonraThe Sunday Times’da çalışmaya başladı. 1952 yılında, Jamaica’da, Anne Charteris ile evlendi.Bundan sonraki dönemde, onu dünya çapında ünlü biri yapan yazarlık hayatı başladıysa da, İngiliz Dış istihbaratı M16 içinde etkin bir görev almaya devam ettiğine dair yaygın bir söylenti de daima süregeldi. Ünlü 5 – 6eylül olayları sırasında Fleming de İstanbul’daydı. Daha sonra bu konuda İstanbul’da Büyük Karmaşa isimli bir de kitap yazan yazarın, olaylarla bağlantısı üzerinde hiçbir zaman tam olarak durulmadı. Sadece bir takım kuşkular dile getirildi.İlk Bond romanı 1952’de piyasaya çıktı. Casino Royale ile başlayan seri yazarın ölümünden sonra da devam etti. Yazar ayrıca iki tane de Bond öyküleri kitabı çıkardı. James Bond romanları, büyük ölçüde Fleming’in İngiliz Gizli Servisi’ndeki kişisel deneyimlerine ve bilgilerine dayanarak yazılmış, dünyadaki en başarılı seri romandır. Yazarın James Bond kişiliğinde büyük ölçüde kendisini anlattığı tahmin edilmektedir. Romanların tamamı filme alınmış, senaryolarının çoğu gene Fleming tarafından yazılmıştır. James Bond, sinemadaki en uzun ve en başarılı seridir aynı zamanda. Bond’un kendisini tanıtırken, “Ben Bond, James Bond” deyişi de sinemanın en ünlü repliklerinden biri olarak bilinir.Fleming, tıpkı kahramanı James Bond gibi sigara ve alkol bağımlısıydı. Bütün ikazlara rağmen bağımlılığından vaz geçmiyordu. 1961'de 53 yaşındayken kalp krizi geçirdi ve iyileşmek için mücadele etti. Fleming, 11 Ağustos 1964'te Canterbury'de bir otelde kalırken öğle yemeği için Royal St George's Golf Kulübü'ne gitti ve daha sonra arkadaşlarıyla otelde akşam yemeği yedi. Gün onun için yorucuydu ve yemekten kısa bir süre sonra başka bir kalp krizi geçirerek bayıldı. Fleming, 12 Ağustos 1964 sabahı, oğlu Caspar'ın 12. doğum günü olan 56 yaşında öldü. Kaydedilen son sözleri, ambulans şoförlerinden kendilerine rahatsızlık verdikleri için özür diledi ve "Size zahmet verdiğim için özür dilerim. Bu günlerde yollardaki trafikle nasıl bu kadar hızlı geçiniyorsunuz bilmiyorum." Fleming, Swindon yakınlarındaki Sevenhampton kilisesine gömüldü.Fleming'in son iki kitabı, Altın silahlı adam ve Octopussy ve Yaşayan Gün Işığı, ölümünden sonra yayınlandı. Altın silahlı adam Fleming'in ölümünden sekiz ay sonra yayınlandı ve Fleming tarafından tam düzenleme sürecinden geçmemişti. Sonuç olarak, roman yayıncı Jonathan Cape tarafından zayıf ve "zayıf" olarak düşünüldü. Yayıncılar el yazmasını tatilde okuması için Kingsley Amis'e iletti, ancak önerilerini kullanmadı. Fleming'in biyografi yazarı Henry Chandler, romanın "kibar ve oldukça üzücü eleştiriler aldığını, kitabın etkin bir şekilde yarı bitmiş halde bırakıldığını ve bu nedenle Fleming'i oyununun tepesinde temsil etmediğini" gözlemliyor. İki kısa öykü içeren son Bond kitabı, Octopussy ve Yaşayan Gün Işığı 23 Haziran 1966'da İngiltere'de yayınlandı. Ekim 1975'te Fleming'in 23 yaşındaki oğlu Caspar, aşırı dozda uyuşturucuyla intihar etti ve babasıyla birlikte gömüldü. Fleming'in dul eşi Ann 1981'de öldü ve kocası ve oğullarıyla birlikte gömüldü. –James Bond serisinin ömrü, yaratıcısınınkinden daha fazla oldu. Ian Fleming’in ölümünden sonra değişik yazarların kaleme aldığıyeni romanlarla, James Bond kitapları günümüzde de basılmaya devam etmektedir.1953 Casino Royale1954 Yaşa ve Ölmesine İzin Ver1955 Moonraker1956 Elmaslar Sonsuza Kadar1957 Rusya'dan sevgilerle1958 Dr. No1959 Altın parmak1960 Sadece gözlerin için (kısa hikayeler)1961 Thunderball1962 Beni seven ajan1963 Majestelerinin gizli servisi hakkında1964 Sadece iki kere yaşarsın1965 Altın silahlı adam1966 Octopussy ve Yaşayan Gün Işığı (kısa öyküler)