Don Kişot özel baskısı ARUCAD Kütüphanesi’nde

Çağdaş romanın öncülerinden Cervantes’in yazdığı, İspanyol edebiyatının en önemli eserleri arasında yer alan Don Kişot’un, dünyaca ünlü illüstrasyon sanatçısı Gustave Doré’nin gravür çalışmalarının yer aldığı özel baskısının, Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) Kütüphanesi Nadir Eser Koleksiyonu’nda yer aldığı bildirildi.

Çağdaş romanın öncülerinden Cervantes’in yazdığı, İspanyol edebiyatının en önemli eserleri arasında yer alan Don Kişot’un, dünyaca ünlü illüstrasyon sanatçısı Gustave Doré’nin gravür çalışmalarının yer aldığı özel baskısının, Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) Kütüphanesi Nadir Eser Koleksiyonu’nda yer aldığı bildirildi.

ARUCAD Kütüphanesi’nden yapılan açıklamada, İspanyol asıllı şair, roman ve oyun yazarı Miguel de Cervantes Saavedra’nın 1605 yılında yayınlanan ilk basımının ardından 1860’larda Cassell & Company Limited yayın evi tarafından özel basım ile tekrar okuyucu ile buluşturulan eserin, üniversitenin koleksiyonunda bulunan bu edisyonunda dünyaca ünlü illüstrasyon sanatçısı Gustave Dore’nin 120 adet tam sayfa ahşap gravürlerinin yer aldığı kaydedildi.

Eserin bölgede bilinen tek edisyon olduğu ifade edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Britanya kütüphanesi, Birleşik Krallık Milli Arşivi ve Teksas A&M Üniversitesi İspanyol Araştırmaları Bölümü öğretim görevlisi Dr. Eduardo Urbina ile yapılan görüşmelerde edindiğimiz bilgi doğrultusunda kütüphanemizde olan bu eserin çok nadir ve özel bir basım olduğu bilgisine ulaştık. Türkiye ve Kuzey Kıbrıs kütüphane kataloglarına bakıldığında elimizdeki edisyon yalnızca ARUCAD kütüphanesinde mevcuttur.”

Açıklamada, cam muhafaza içerisinde sergilenen nadide eserin, öğrenciler ve ziyaretçiler tarafından kütüphane görevlileri eşliğinde incelenebileceği belirtildi.