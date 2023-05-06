Devlet Fotoğraf Yarışmasının sergi açılışı ve ödül töreni yapıldı

Geleneksel Devlet Fotoğraf Yarışması’nın Sergi Açılışı ve Ödül Töreni İsmet Vehit Güney Sanat Merkezi’nde yapıldı.

Kültür Dairesinden verilen bilgiye göre sergi, 12 Mayıs Cuma gününe kadar mesai saatleri içinde ziyarete açık olacak.

Kültür Dairesi’nin Telsim’in iletişim desteğiyle 31’incisi düzenlenen Devlet Fotoğraf Yarışması’nın sergi ve açılış törenine, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, Türkiye Lefkoşa Büyükelçiliği Birinci Müsteşarı Özlem Demir ile Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Koordinatörü Ömer Cihan da katıldı. Başbakan Yardımcısı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’nun Yeşilırmak’taki yangın yerine gittiği için etkinliğe katılamadığı belirtildi.

-Zaimağaoğlu

Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu, açılışta yaptığı konuşmada, fotoğrafın, sanatsal değerinin yanı sıra ana tanıklık etmek ve anı ölümsüzleştirmek gibi hayati bir önemi olduğunu kaydetti.

"KKTC’nin ve Kültür Dairesi’nin en uzun soluklu sanat etkinliği" olarak nitelediği fotoğraf yarışması ve etkinliğine bu yıl "rekor" düzeyde bir katılım olduğunu kaydeden Zaimağaoğlu, yarışmaya 90 katılımcının bin 660 fotoğraf ile katıldığını belirtti.

Yarışmaya bu yıl mimari kategorisini de eklediklerini belirten Zaimağaoğlu, bu kategorideki eserlerin hepsini Kültür Dairesi Koleksiyonu için satın aldıklarını bildirdi.

Sergide 34 katılımcının 89 fotoğrafı teşhir ediliyor.

-Eksik Şubat ilk kez halkla buluştu

Sergide, Kültür Dairesi'nin bir projesi olan Eksik Şubat isimli şarkı ilk kez dinleyici ile buluştu. Sözlerini Şirin Zaimağaoğlu’nun yazdığı, bestesini Nazım Ced’in yaptığı eser, Umut Albayrak tarafından seslendirildi. Eserde, 6 Şubat depreminde hayatını kaybeden öğrenciler ve eğitimciler konu alınıyor.

-Ödüller

Serbest (Siyah&Beyaz) kategorisindeki Başarı Ödülü “Lines” isimli fotoğrafıyla Fatma Arca’nın ve Mansiyon “Terslik” isimli fotoğrafıyla Yıltan Taşçı’nın oldu.

Serbest (Renkli) kategorisindeki Başarı Ödülü ise “Merdivenler” isimli fotoğrafıyla Engin Arca’nın, Mansiyon da “Pistlerde” isimli fotoğrafıyla Veysi Canateş’in oldu.

Doğa (Renkli-Siyah&Beyaz) kategorisindeki Başarı Ödülüne ise “Symmetry” isimli fotoğrafıyla Hasan Bağlar layık görülürken, Mansiyonu da “King” isimli fotoğrafıyla Başar Taşlı aldı.

Devlet Fotoğraf Yarışması’nın bu yıl ilk kez eklenen kategorilerinden, Benim Şehrim Lefkem (Renkli-Siyah&Beyaz) kategorisindeki Başarı Ödülü “Milkyway” isimli fotoğrafıyla Mehmet Gökyiğit’in ve Mansiyon “Vouni Palace” isimli fotoğrafıyla Altuğ Galip’in olurken, Kavramsal (Serbest) kategorisindeki Başarı Ödülü’ne de “Objects” isimli fotoğrafıyla Mehmet Gökyiğit ve Mansiyon'a “Kuşlar” isimli fotoğrafıyla da Ulaş Sönmez layık bulundu.

Mimari (Siyah&Beyaz), Ahmet Vural Behaeddin Eserleri kategorisindeki Başarı Ödülü “Özdal Su Toplama Havuzu” isimli fotoğrafıyla Kutlay Muazzez Halkseven’in ve Mansiyon “Dikdörtgenler” isimli fotoğrafıyla Ulaş Sönmez’in oldu.

Kültür Dairesi Özel Ödülü, yarışmaya Mimari (Siyah&Beyaz), Ahmet Vural Behaeddin Eserleri kategorisinde katılan “Gazi” isimli fotoğrafıyla Atila Karaderi’ye giderken, Seçici Kurul Özel Ödülü de, yarışmaya Serbest (Siyah&Beyaz) kategorisinde katılan “Kadın Özgürce Yaşar” isimli fotoğrafıyla Hasan Bağlar’ın oldu.

Mehmet Gökyiğit, 11 fotoğrafla, En Fazla Eseri Sergilenen Fotoğrafçı Ödülü’nün sahibi oldu.