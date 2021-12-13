Ceyhan Özyıldız’ın Yeni Kitabı Çıktı

Değerli fotoğraf sanatçısı,yazar Ceyhan Özyıldız geçen günlerde ;yazın dünyamızda en çok ürün veren bir aydınımız olan M.Kansu hocamızla ilgili çok değerli bir eser yayımladı. Kansu hocanın bugüne kadar yayımladığı tüm eserleri bir araya getirerek onları sınıflayım, kayıt altına altı. Özyıldız, kütüphanecilik mesleğinden ötürü böylesi bir kataloğu bizlere hazırlaması çok iyi oldu. Hocanın dağınık olan yayımlarını bulmak isteyen bir kişi, bu eserde tüm eserleri detaylarıyla buluyor. Bildiğim kadarıyla böylesi bir çalışma daha önce bir yazar için yapılmadı. 172 sayfalık eser renkli olarak okuyuculara ulaşıyor.Bilineceği gibi Kansu hoca; üretmeden duramayan, devamlı yazınsal alanda kendini yenileyen, değişim arayan bir insanımız. Onun eserlerinde hep ülkesi Kıbrıs, yaşadığı çevre ve kendisi var. Hoca, hep kendiyle yüzleşen, kendini arayan, ararken de toplumun iç dünyasına inen, gözlemleyen, bir psikiyatrist gibi, toplumu yaşam koltuğuna yatırıp, sorgulayan bir kişiliğe sahiptir.Eserlerinde hep özlü sözlere, şiirlere atıfta bulunan, onlardan alıntı yapan, bir kuyumcu gibi seçeceği sözcüklere, tümceleri ince dokuyup, cımbızla alan bir sözcük ustası.M. Kansu, Kıbrıs Türk şairleri içerisinde arayışları en yoğun olan sanatçıdır. Daha yoğun bir edebi üst dil yaratma çabası yanı sıra, biçim arayışları da çeşitli olan şairdir. Ayrıca, sürekli üreterek kurduğu şiir evreni, Kıbrıs Türk şairleri arasında ona farklı bir konum sağlar. Sıkı bir dil işçiliği daha çok da felsefi bir derinlikle Kansu'nun şiirinin yankıları ve yönsemeleri bugün Kıbrıs Türk Edebiyatının güçlü şiirsel yanının temel taşlarını oldu.Ana tema olarak; ilk dönem şiirlerinde işlediği Akdenizlilik, giderek daha mikro bir alana, Doğu Akdenizliliğe kayar. Ayrıca, daha yakın dönemde yazdıklarında yine adanın tarihsel dokusundan, mitolojisinden esinlenen temalar ve daha yoğun olarak da erotizmi yalınlaştırma, biçimsel ve tematik anlamda şiirsel olanla öyküsel olanı aynı düzlemde buluşturma girişimleri arayışı yanının sürekliliğini yansıtır. Kısacası şairin dediği gibi : “Ben toplumsal bir şairim. Toplumsal olaylar beni etkilemiştir.”1959 günümüze yazınımız gelişmesine büyük katkıları olan hocanın ürettiklerini bir kitap altında görmek isteyenler için değerli bir çalışma. Ceyhan Özyıldız dostumu tebrik eder, eseri almanızı salık veririz.