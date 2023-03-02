Beyaz Saray: "TikTok sorun teşkil ediyor"

Baraka Gençlik Tiyatrosu'nun "Radyum Kızları" hakkındaki belgesel niteliklki “Karanlıkta Işıldayanlar” oyunu salı akşamı seyirciyle buluşuyor.

Arabahmet Kültür Evi’nde saat 20.00’de başlayacak oyun, 25 Mart’a kadar her salı ve cumartesi günleri sahnelenecek.

Dayanışma katkısı 20 TL olan oyunun ilk 2 gösteriminden elde edilecek gelir Melekler Takımı anısına Mağusa TMK Okul Aile Birliği’ne bağışlanacak. Biletler Khora Kitap Cafe’den veya oyun günleri girişten alınabilecek.

-“Kadının ve emeğin özgürleştiği bir dünyayı hayal etmeniz dileğiyle”





Baraka Tiyatro Ekibi kolaylaştırıcısı Nazen Şansal tarafından kaleme alınan “Karanlıkta Işıldayanlar” oyunu, saat kadranlarını radyumlu boyayla boyayan ve bu sebeple sağlık sorunları yaşayan genç işçi kızların yaşam öyküsünü ve patronlara karşı mücadelesini anlatıyor.

Dünya Emekçi Kadınlar Günü haftasında başlayacak gösterimlere, “Saatleri aydınlatmak uğruna hayatları kararan ama yine de yüz yıl öncesinden bize ışık tutan, sınıf mücadelesine çağıran bu hayaletlerin sesini duymanız; kadının ve emeğin özgürleştiği bir dünyayı hayal etmeniz dileğiyle” 7 yaş üzeri tüm tiyatro severler davet ediliyor. Oyunun içeriği gereği, 7 yaş altında çocuk getirilmemesi önemle rica ediliyor.

Radyum Kızları, 1900’lerin başında ABD’de saat kadranlarını, radyum içeren ve kendiliğinden parlayan boya ile boyamaktan radyasyon zehirlenmesi geçiren işçilerdi. Fabrikada kurşun maskelerle dolaşan patronlar, kadınlara, boyanın zararsız olduğunu söyleyerek fırçanın ucunu yalamaları talimatını vermişti. Hastalıkların ve ölümlerin ardından işçi kadınlardan bazıları patronlara dava açtı. Radyum Kızları davası, patronların, çalışanlarının sağlığından sorumlu tutulduğu ilk davalardan biriydi. Kemiklerindeki radyum elementiyle toprağın altında 100 yıldır ışıldayan işçi kadınların hikâyesi,

