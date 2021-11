“Arts of Small Talk”un ilk konukları Kalgay ve Ağdaç oldu

“Arts of Small Talk”un ilk konukları, Kuzey Kıbrıs Müzik Derneği Başkanı Halil Kalgay ve KKTC CSO Konzertmaister’i Nihat Ağdaç oldu

Telsim ve Rüstem’s işbirliğinde her ay yapılacak olan söyleşilerin ilki, Rüstem Kitabevi bahçesinde gerçekleşti.

“Arts of Small Talk”un ilk konukları, Kuzey Kıbrıs Müzik Derneği Başkanı Halil Kalgay ve KKTC CSO Konzertmaister’i Nihat Ağdaç oldu. Müzik hakkında keyifli bir sohbet gerçekleştirilen söyleşinin moderatörü Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar oldu.

Ülkemizdeki müzik çalışmaları, eğitimi ve yapılanma sorunları konularının dile getirildiği söyleşide, en temel sorunun müzik konusunda antad kalınmış bir “sanat politikası”nın olmaması olarak ifade edildi.

Başta müzik konusu olmak üzere, kültür sanat çalışmaları sürecinde yaşanan tecrübelerilerini ve sık sık karşılaştıkları sorunları da ifade eden Kalgay ve Ağdaç, ülkede sanata daha çok önem verilmesi ve sanatın yaşatılabilmesi için ortak bir vizyonla ve hep birlikte hareket edilmesinin altını çizdiler.

Ülkemizdeki kültür ve sanat politikasının var olmamasının sık sık vurgusu yapılan söyleşide, en erken bir zamanda tüm paydaşların biraraya getirilerek bir kültür sanat çalıştayının düzenlenmesi konusunda da fikir birliği oluşturuldu. Rüstem Kitabevi’nin bahçesinde gerçekleşen söyleşide, müzik eğitimi ile ilgili sıkıntılar da dile getirilerek, tüm eğitim kurumlarının desteği ile de bir devlet konservatuarının açılması gerekliliği ifade edilerek, olmamasının bugüne kadar ve bundan sonra getirdiği ve getirebileceği sorunlar sıralandı.

ARTS OF SMALL TALK”, gastronomiden sanata, sosyolojiden teknolojiye uzanan geniş bir yelpazede, izleyicilerine keyifli anlar yaşatırken bilgilendirecek. Kayıt altına alınıp dijital ortamda da paylaşılacak olan Arts of Small Talk söyleşileri, Kıbrıs’a dair dijital bir arşiv niteliğinde de olacak.