banner913
banner932
Lefkoşa’da elektrik kesintisi
Lefkoşa’da elektrik kesintisi
21 0
Rus Büyükelçiliği, KKTC'de konsolosluk hizmeti verecek
Rus Büyükelçiliği, KKTC'de konsolosluk hizmeti verecek
16 0
 
61’inci Mehmetçik Üzüm Festivali’nde geleneksel Kıbrıs gecesi düzenlendi
61’inci Mehmetçik Üzüm Festivali’nde geleneksel Kıbrıs gecesi düzenlendi
22 0
Gazimağusa Türk Maarif Koleji spor kafilesi “Görev Şehidi” sayılcak
Gazimağusa Türk Maarif Koleji spor kafilesi “Görev Şehidi” sayılcak
39 0
Tarihi okul ve cami yeniden hayat buldu
Tarihi okul ve cami yeniden hayat buldu
11 0
KKTC’deki İranlı sayısı 15 bini aştı
KKTC’deki İranlı sayısı 15 bini aştı
67 0
“Gördüklerim karşısında günlerce ağladım”
“Gördüklerim karşısında günlerce ağladım”
50 0
banner964

Ahmet Şimşek’in yeni öykü kitabı “Midas” yayımlandı

banner476

Yazar Ahmet Şimşek’in yeni öykü kitabı “Midas”, İthaki Yayınları etiketiyle yayımlandı.

banner825
Ahmet Şimşek’in yeni öykü kitabı “Midas” yayımlandı
banner971
Verilen bilgiye göre, Şimşek, ilk öykü toplamı Hammurabi’nin ardından yeni öykülerini Midas’ta topladı.
Şimşek eserinde, Ada’daki kuzey-güney ve göçmen sorunlarını ele alarak, Ada hikâyelerini kendi bakış açısıyla, trajikomik bir şekilde kaleme döküyor ve öykü türünün biçimiyle de denemeler yapıyor.
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.