Ahmet Şimşek’in yeni öykü kitabı “Midas” yayımlandı

Verilen bilgiye göre, Şimşek, ilk öykü toplamı Hammurabi’nin ardından yeni öykülerini Midas’ta topladı.
Şimşek eserinde, Ada’daki kuzey-güney ve göçmen sorunlarını ele alarak, Ada hikâyelerini kendi bakış açısıyla, trajikomik bir şekilde kaleme döküyor ve öykü türünün biçimiyle de denemeler yapıyor.
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