banner913
banner932
İngiltere’de tanıtım atağı
İngiltere’de tanıtım atağı
13 0
''Erken tanı hayat kurtarır''
''Erken tanı hayat kurtarır''
38 0
 
Gol düellosunda kazanan Karşıyaka
Gol düellosunda kazanan Karşıyaka
25 0
Ülker Lefkoşa Maratonu’nda 10 ve 21 km koşularında kazananlar ödüllendirildi
Ülker Lefkoşa Maratonu’nda 10 ve 21 km koşularında kazananlar ödüllendirildi
14 0
Hamitköy, Mormenekşe’yi ilk devrede devirdi
Hamitköy, Mormenekşe’yi ilk devrede devirdi
34 0
Gazze'deki çatışmalarda 16 gazeteci öldü
Gazze'deki çatışmalarda 16 gazeteci öldü
14 0
Dışişleri Bakanlığı, İsrail ve Filistin’de bulunan vatandaşlar için duyuru yaptı
Dışişleri Bakanlığı, İsrail ve Filistin’de bulunan vatandaşlar için duyuru yaptı
20 0
banner964

21. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali Edward Elgar konseri ile devam ediyor

banner476

banner974
21. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali Edward Elgar konseri ile devam ediyor
banner971
Kuzey Kıbrıs Müzik Derneği'nin organizasyonunda bu yıl 21’incisi düzenlenen Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali,  çarşamba akşamı İngiliz Besteci Edward Elgar’ın eserlerinden oluşacak Keman – Piyano Resitali ile devam edecek.
Dernekten verilen bilgiye göre, Kemancı Ozan Akkol ve Piyanist Ece Sözer’in sahne alacağı Bellapais Manastırı’ndaki Resitalde, Elgar’ın Chanson de nuit, Chanson de matin, Salut d'amour, Romance, Mazurka, In Smyrna ve Mi Minor Keman – Piyano Sonatı eserleri seslendirilecek.

Konser saat 20.30’ da başlayacak.
Festival 31 Ekim Salı akşamı Bellapais Manastırı’nda yer alacak LBO / The Beatles Gecesi Konseri ile devam edecek.
Konser biletleri Deniz Plazalar'dan ve online olarak: biletfest.com dan alınabilir. 
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.