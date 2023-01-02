2022 YILINDA YAYIM DÜNYAMIZ -1

Bir yılı daha bitirdik, sadece tarihsel olarak zaman dilimini değiştiği ve Dünya’nın hızla kirlendiği, yok olduğu bir evrende biz insanlar yaşamaya,üretmeye, tüketmeye devam ediyoruz. Kıbrıslı Türkler olarak karınca kararınca da kültür dünyasında yerimizi almak, diğer ülkelerdeki insanlara sesimizi duyurmak, için çabalıyoruz. Özellikle pandeminin getirdiği tüm olumsuzluklara, yabancı paranın dengesizliği, kağıt ve kalıp paralarının aşırı artışına rağmen, İşte; bizde varız diye bilen bir avuç aydın insanımız üretiyor, yazıyor, araştırıyor.Bu yılın en önemli olayı tabii ki Yakın Doğu Üniversitesinin, Kıbrıs Yazarlar ve Edebiyatçılar Müzesi kurma girişimi ve bu bağlamda oluşturulan; Müze, heykel ve kitap koleksiyonu vb. Kurucu Rektör Dr.Suat Günsel’e buradan sonsuz teşekkürler. Ülkesine olan sevgisi ve vefası umarım diğer bireylere de örnek olur. Telsim KTYB işbirliği ile Yazarlarımızın Story Tel’e girmesi yine en önemli olaylardan birisi idi. Tabii ki 2022 yılında çok değerli üstadlarımızı ve hocalarımızı kaybetmek bizlere çok üzmüştür.Sayın Bekir Kara’ya, Türkay Ilcak’a, Hüsnü Feridun’a, Mustafa Gökçeoğlu’na Allahtan rahmet dileriz. Kültür Dairesi yeni müdiresi Şirin Zaferyıldızı Zaimağaoğlu ise vizyonu ile bu yıl Kültür Dairesi’ne yeni bir soluk getirdi. Bu enerjisinin 2023 yılında da devam etmesini dileriz. Siyasetten uzak, herkesi kucaklayan vizyonu ile diğer kişilere örnek olması temennimizdir. Galeri Kültür, Işık Kitapevi vb.yayınevlerinin yılmadan, üretmelerini de alkışlamak gerek.Yayım dünyamızdan bazı önemli çalışmaların kapaklarını buradan sizlere sunmak isteriz.