10 Eylül 1953 Baf Depreminden daha yıkıcı 6 Şubat Depremi

“Derin, iniltili çarpıntılarla toprağın göğsü/ üzüntülerini söyler bu acı tabloya;/ Sizin de içiniz acır elbette, değil mi?/ Verin, verin şu yoksul kalan öksüzlere, dullara,/ son verin inlemesine, şu bir yığın insanın!” Tevfik FikretBu haftaki yazıyı çok zor yazdım. Yazmak istemedim kara bir sayfa olsun istedim. Bu kadar yıkıcı ve üzücü bir olay yüzyıldır Adamızda yaşanmadı. Savaşlar,göçler yaşandı ama bu kadar gözyaşı Mağusa’da görülmedi. 1894’de yılında yaşanan Leymosun Sel Felaketi, Ada’da arkasından yakılan ilk bilinen ağıtımız. 6 Şubat günü yaşanan bu acı olaylara nasıl ağıtlar yakılacak, nasıl yürekler dayanacak bilemiyorum. Günlerdir caminin avlusunda sonsuzluğa yolladığımız canların için ne kadar gözyaşı döksek azdır. Yanlış inşaat, paragözlük, hırsızlık sonucu bu acılar bizim evlatlarımızı, Türkiyemizi vurdu. Nice canlar heba oldu. Bir daha yaşanmaması için hem Adamızda hem Türkiye’de bu inşaat arsızlarına dur demek lazım, yargıda cezalarını çekmeleri lazım. Hiçbir can onların kazanacağı paradan önemli değildir. memleket yangın yeri Türkiye’de patlayan volkan. Vefat edenlere Allahtan rahmet dilerken, yaralılara acil şifalar dileriz.MELEKLEREYüreğim sağırDilim konuşmaz sanaBinlercemiz toprak altındaYaralı onbinlerce canNasıl bir afet buNasıl kıydınız onca canaKışın göbeğindeKar, ayaz altındaBekleşiyor yürekler umutlaİnsan olan dayanmaz bu acıyaO çürük binaları inşa ederkenSordun mu hiç vicdanınaDr.TURGAY AKALINÇAĞIMINYANGINI BU…(Depremin Şehitlerine…)Çağımın yangını buÇağımın felâketiDağlar çöktü ömrümüzeHayaller sustu…Çağımın yangını buAcının tarifsiziTaşın, toprağın ve demirinVe gündüzle gecenin en soğukEn kanlıEn karanlık hali…Çağımın yangını buŞimdi hiçbir su kesmezSoğutmaz ve dindirmezSöz yetmez sınır bilmezOff aman amanOff aman aman…Çağımın yangını buEski kâğıtlar gibi yırtıldı evlerYollar sokaklar ve caddelerVe döküldü dallarından bir birZamansız ve acımasızHenüz meyvelerine duramamışNice çiçekler…Çağımın yangını bu…Her taşın altında bir canKesilen nefeslerde heyelanToplanmışlar devasa bir çığlıktaHepsi komşu hepsi kardeş akrabanÖlüm yürürÖlüm yürür kan revan…Çağımın yangını buTutuşup Anadolu’mdanVe aşıp Beşparmak Dağları’nıAkdeniz’iVe savura savura simsiyah külleriniKözleriniYaktı ülkemi de offfOff aman amanOff aman aman…Çağımın yangını buÇağımın felâketi…Fotoğraflarınıza bakmak ve yazmak isimleriniziMümkün değil ki çocuklarMümkün değil ki evlât!Öfkenin ve isyanın doruğunda çünküKalem tutan parmaklar…Hatıraların, duaların ve rahmetlerin kucağınaÖyle çaresiz, öyle darmadağın, perişanYatırdık sizi saygıyla - özlemleRuhlarımıza ve ebedimiz toprağaKanayan ve hep kanayacak acıylaTeessürleDepremin şehitleriDepremin şehitleri…BÜLENT FEVZİOĞLUBin üç yüz ondu... Henüz dün bu köhne izbeye senMisafir olmuştun,Ki hep sinirli ve hummalı hastalar gibi yerBirdenİçin için ve uzunBir ihtilâc ile çırpındı, kırdı, yıktı... KederVe korku yüzleri soldurdu; evler, ailelerBirer döküntü; kalanlar bütün ezik, kurada;Bir inkisâr-ı huşu' en şerefli başlarda,Minareler bile ser-be-zemin.Beşer bir sadme-i mes'ûma böyle uğrar daBiraz tenebbüh eder.Biraz tenebbüh için bin belâ... Ne ders-i haşin!Sen işte böyle siyah günlerin misafirisin,Hayâtın elbetteKolay ve neş'e-fezâ bir seyahat olamayacak;LâkinBu tîh-i mihnetteKolay ve neş'e-fezâ bir seyahatin ancakHayâli vardır; uzak bir serâb için kosmakNihâyetinde yorulmak ve boş yorulmaktır;Hayâtı dev-i hakikatle çarpışan kazanır;Zafer biraz da hasarİster;Koşan cihâd-ı maâlîye şanlı, lâkin ağır,Mahûf adımlar atar,Önünde zelzeleler, arkasında zelzeleler!Tevfik FikretHaluk'un Defteri1310 (1895) yılında İstanbul'da büyük bir deprem olmuş, az önce de Halûk doğmuştur. Fikret şiirini bu iki olayın etkisiyle yazmıştır. Nitekim, ilk dize bunu dile getirmektedir.Günümüz TürkçesiyleBin üç yüz ondu... Daha dün bu eski yıkıntıya senKonuk olmuştun,Sanki sinirli ve ateşli hastalar gibi yerBirdenİçin için ve uzunBir sarsıntıyla çırpındı, kırdı, yıktı... KaygıVe korku soldurdu yüzleri; evler, ailelerBirer döküntü oldu; kalanlar hep ezik, yıkık;Korkuyla boyun eğme en onurlu başlarda,Minarelerin bileYerde başı.İnsan böyle uğursuz bir vuruşla karşılaşıncaBirazcık uyanır.Biraz uyanmak için bin belâ... Ne kaba ders!Sen işte böyle kara günlerin konuğusun,Yaşayışın elbetteKolay ve sevinçli bir yolculuk olmayacak;AmaBu çile çölündeKolay ve sevinçli bir yolculuğun ancakHayali vardır; uzak bir serap için koşmakVe sonunda yorulmak, boşuna yorulmaktır;Hayatı gerçeğin deviyle çarpışan kazanır;Zafer biraz da yıkımİster;Yüceltici savaşa koşan şanlı, ama ağır,Korkulu adımlar atar,Önünde depremler, arkasında depremler!