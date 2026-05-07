Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erhürman, ziyaretine Lefke Belediyesi’nden başladı. Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya, belediye meclis üyeleri ve belediye çalışanlarıyla bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erhürman, ardından Turizm Derneği binasında sivil toplum örgütleriyle gerçekleştirilen toplantıya katıldı.

Cumhurbaşkanı Erhürman, toplantıda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Lefke Gazi Lisesi’ni de ziyaret eden Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, öğrencilerle sohbet etti, okul idaresi ve öğretmenlerle görüştü.

Cumhurbaşkanı Erhürman, ardından Lefke bölgesi muhtarları ile bir araya gelerek yapılan çalışmaları anlattı, muhtarların sorunlarını dinledi.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, ziyareti kapsamında, geçen yıl hayatını kaybeden Lefke Belediyesi eski başkanı ve Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Lefke İlçesi eski başkanı Vehit Nekibzade yanında bölgenin sevilen isimlerinden Fehmi Alak ve Dr. Erkut Öner’in de kabirlerini ziyaret ederek, çiçek bıraktı.