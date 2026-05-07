Tarama testleri, Girne Belediyesi Sosyal İşler Şube Amirliği öncülüğünde Odyolog Suzan Dayı'nın katkısıyla yapılacak.

Belediyeden verilen bilgiye göre, tarama her Perşembe 10.00-16.00 saatleri arasında farklı bir bölgede olacak.

İşitme sağlığıyla ilgili ön değerlendirme yapılacak vatandaşlar gerekirse ilgili yerlere yönlendirecek.

Ücretsiz tarama testi bugün Ozanköy Muhtarlığı’nda ; 14 Mayıs’ta Beylerbeyi, 21 Mayıs’ta Zeytinlik, 4 Haziran’da Edremit muhtarlıklarında, 11 Haziran’da Girne Belediyesi’nde olacak.

Hizmetten faydalanmak isteyen vatandaşlar 0392 650 01 00 numaralı telefonu arayıp dahili hatlardan (1047 ve 1041) randevu ve bilgi alabilecek.