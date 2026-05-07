Kıbrıs Türk Çağdaş Kamu Araçları İşletmecileri Derneği (Kar-İş), öğrenci taşımacılığı ücretlerinin dört aydır ödenmediği gerekçesiyle dün öğrenci taşımacılığını durdurarak, Maliye Bakanlığı önünde eylem yaptı.

Dernek yetkilileri, Bakanlıkta yapılan toplantının ardından Maliye Bakanı Özdemir Berova ile uzlaşıya vardı bugünden itibaren öğrenci taşımacılığına devam etme kararı aldı.

Toplantının ardından yapılan açıklamada, Maliye Bakanlığına henüz ulaşmayan dosyaların tamamlanması halinde taşımacıların cuma günü mesai bitimine kadar ödeneceği açıklandı.

Dernek üyeleri, Bakanlık önüne otobüslerle geldi. Kar-İş yetkililerinin basın açıklaması sonrasında Maliye Bakanı Özdemir Berova, eylemcilerin yanına gelerek, üyelerle selamlaştı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Berova, dernek yetkililerini Bakanlıkta toplantıya davet etti.

Eylemde ilk sözü Kar-İş Basın Sözcüsü Adnan Doğruyol aldı. Hak arayışı için Bakanlık önüne geldiklerini belirten Doğruyol, “Aylardır alın teri döken, bu ülkenin çocuklarını güvenle okullarına taşıyan emekçiler tam dört aydır hak ettiği ücreti alamıyor.” dedi.

Konuyla ilgili kamuoyunda gerçek dışı açıklamalar yapıldığını ifade eden Doğruyol, Maliye Bakanı Berova’yı eleştirdi. “Biz sadaka değil, hakkımızı istiyoruz.” diyen Doğruyol, Bakanlar Kurulu’na seslenerek, “Bu ülkede binlerce çocuk her sabah bu araçlara binerek, okula gidiyor. Bu çocuklara yaşatılan mağduriyet reva mı? Bu çocukların eğitimine dolaylı olarak engel olmak vicdanınıza sığıyor mu?” sorularını sordu.

“Bu ödemeler derhal yapılmazsa taşımacılık durur, hayat durur, okullar etkilenir. Bu ülkenin düzeni aksar.” diyen Doğruyol, hükümete ve Bakan Berova’ya sorunun çözülmesi çağrısında bulundu, söz değil icraat istediklerini kaydetti.

Kar-İş Başkanı Fuat Topaloğlu da, 850 araçla 35 bin öğrencinin taşımacılığının yapıldığını ancak dört aydır taşıma ücretlerinin ödenmediğini söyledi.

Şirket sahibi ve taşımacıların 370 kişi olduğunu ifade eden Topaloğlu, Derneğin açıklamasının ardından 18 taşımacıya iki aylık ödeme yapıldığını dile getirerek, “Keşke dün (önceki) akşam sarf edilen efor iki gün önce sarf edilseydi.” dedi.

“Bizi bölmeye çalıştınız, bölemediniz.” diye konuşan Topaloğlu, eyleme yüzde 90 katılım olduğunu söyledi.

Dernek yetkililerinin konuşmasının ardından Maliye Bakanı Özdemir Berova, Bakanlık önüne eylemcilerin yanına gelerek, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Berova, 2013 yılından bu yana siyasette olduğunu, iki dönem Eğitim Bakanlığı görevinde bulunduğunu hatırlatarak, “Her dönem maalesef böyle sorunlar ortaya çıkıyor.” diye konuştu.

Hükümet olarak görevlerinin sorunları çözmek olduğunu vurgulayan Berova, ilgili dairelerin müdürlerini sorunları masaya yatırmak üzere Bakanlığa çağırdığını ifade etti. İki aşamalı bir çözüm planı ortaya koyacaklarını dile getiren Berova, ilk olarak bu yıl içerisinde oluşan sorunu çözeceklerini söyledi. Gelecek yıl itibarıyla ise daha sistemli ilerlenmesi için temmuz ayında Dernek yetkililerinin de yer aldığı bir ekip kuracaklarını açıklayan Berova, bu ekipte, Maliye Teftiş, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’ndan Trafik Dairesi ve Hazine ve Muhasebe Dairesi’nden de ekiplerin olacağını kaydetti.

Belgeleri ve dosyaları tamamlanan taşımacıların ödemelerinin yapıldığını kaydeden Berova, “Hazır olan dosyaları zaten bekletmiyoruz. Yaklaşık 100 Milyon TL’nin üzerinde bir ödeme yapıldı. Tamamlanmış olan dosyaların hepsini, tamamlandığı gün ödüyoruz, ödemeye de devam edeceğiz. Maliye’de bekleyen dosya yoktur.” diye konuştu.

Berova konuşmasının sonunda Dernek yetkililerini toplantıya davet etti. Toplantının ardından Maliye Bakanı Berova ve Kar-İş Başkanı Topaloğlu Bakanlık önünde açıklama yaptı.

İlk olarak söz alan Kar-İş Başkanı Topaloğlu, evrakı tamamlanan ve Maliye Bakanlığı’na ulaşan dosyaların ödemelerinin cuma günü mesai bitimine kadar yapılması konusunda mutabakata varıldığını söyledi; üyeler adına Maliye Bakanı’na teşekkürlerini iletti.

Topaloğlu, bugünden itibaren ada genelinde öğrenci taşımacılığının yeniden başlayacağını açıkladı.