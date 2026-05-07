Bakanlık, istasyonların; bağ, patates, zeytin ve tahıl üretim alanlarının bulunduğu farklı bölgelerde hizmet vererek, hastalık ve zararlı risklerinin erken tespit edilmesine katkı sağladığını kaydetti.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, bakanlığa bağlı Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından yürütülen “KKTC’de Bazı Önemli Tarım Ürünlerinde Majör Hastalık ve Zararlıların Erken Uyarı Sistemleri” projesi kapsamındaki çalışmalar sürüyor.

Proje çerçevesinde bakanlık tarafından temin edilen iki yeni iklim istasyonunun kurulumu tamamlanarak, toplam istasyon sayısı altıya yükseltildi.

İstasyonlardan elde edilen veriler ile arazide gerçekleştirilen birebir gözlemlerle bir araya getirilerek analiz ediliyor. Bu kapsamda, üretim alanlarında oluşabilecek riskler önceden belirlenerek, erken ve etkin mücadele programlarının uygulanması hedefleniyor.

Açıklamada, Ocak ayından itibaren 9 bin 500 kayıtlı üreticiye SMS yoluyla bilgilendirme yapılmaya başladığı da belirtildi.

Yapılan risk analizleri doğrultusunda üreticilere, hastalık ve zararlılarla mücadelede doğru zamanlama ve yöntemler konusunda uyarılar gönderiliyor. Böylece üreticilerin bilinçli ve zamanında müdahale etmesi sağlanarak verim kayıplarının ve gereksiz ilaçlamalar önüne geçilmesi ile çevre ye daha duyarlı bir üretim yapılması amaçlanıyor.