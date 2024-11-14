Türkiye’deki 6 Şubat depremlerinin ardından KKTC’de pek çok okulun depreme karşı dayanıklı olmadığının fark edilmesi üzerine UBP – YDP – DP Hükümeti, vatandaşın cebinden yaptığı kesintilerle 1 milyar TL’lik bir fon oluşturdu. Bu fonun, okullarda devam eden inşaatların ödenmesi için kullanılması gerekiyordu ancak hükümet, bir süredir gerekli ödemeleri ya yapmıyor ya da gecikmeli ödemeler gerçekleştiriyor.

Yaşananlar, pek çok okulda inşaatların durmasına neden olurken, akıllarda tek bir soru uyandırdı: Fonda biriken paraya ne oldu?

İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Abdullah Ekinci, 8 aydır mühendislere ödeme yapılmadığını, bu nedenle pek çok okulda inşaat çalışmalarının durduğunu söyledi.

KTÖS, Maliye Bakanlığı'nın ödeme yükümlülüğünü yerine getirmediğinden Şht Yalçın İlkokulu'nda inşaatın durduğu gerekçesiyle okul önünde basın açıklaması ve eylem yaptı.

“Külliye var okul yok” ve “Nitelikli kamusal eğitim” pankartlarının açıldığı eyleme okul öğretmenleri, aileler ve öğrenciler sendika temsilcilerinin arkasına dizilerek destek verdi.

KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş konuşmasında, Şehit Yalçın İlkokulu’ndaki yarım kalmış inşaat manzarasının “utanç” verici olduğunu söyleyerek, dertlerinin öğrencilerin bir an önce nitelikli kamusal eğitime kavuşması olduğunu belirtti.

1 Nisan 2023 tarihinde Türkiye ile imzalanan Ekonomik ve Mali İş birliği Protokolünü’ nün tarihi bir olay olarak anlatıldığını ve ülkeye 26 okul, 3 hastane, Derinya’ya 192 konut, bir sağlık merkezi, bir ulusal afet ve deprem merkezi yapılacağının ifade edildiğini söyleyen Maviş, “Yeni okullar, hastaneler, konutlar nerede? Bizim bütçemiz bize yetiyorsa, protokollerdeki imzalar ile toplumu borç altına sokmak niye?” ifadelerini kullandı.

Türkiye’de meydana gelen depremin üzerinden 646 gün geçtiğine dikkat çeken Maviş, ülkedeki okulların depreme dayanıklılık raporlarının ardından sadece yüzde 17’sinin güçlendirmesinin tamamlandığını söyleyerek, “Sn. Çavuşoğlu, bu durum sizi rahatsız etmiyor mu?” şeklinde konuştu.

Vatandaşın vergileri ve Merkez Bankası’nın katkısı ile oluşturulan “Deprem Fonu'ndaki” 1 milyar Türk lirasının, son bir yılda dolar karşısında yüzde 20, enflasyon karşısında yüzde 65 değer kaybettiğini dile getiren Maviş, okulların yapımı için kullanılan malzeme fiyatlarının iki katına çıktığını söyledi.

“Yeni ihalelere neden kimse katılmıyor? Kontroller ve mühendisler neden zamanında ödenmiyor? İnşaatlar neden durdu? Bize bir açıklama yapacak mısın Sayın Berova?” sorularını soran Maviş, “Bizim derdimiz geçim derdidir. Bizim derdimiz konteynerden kurtulma derdidir. Bizim derdimiz nitelikli kamusal hizmetlere ve sağlık hakkına kavuşma derdidir. Bizim derdimiz çocukların koşarak geleceği okulları yaratma, eğitimde ilerleme derdidir. Bizim derdimiz trafikte çile çekmeyeceğimiz, sokaklarda güvenli dolaşabileceğimiz, soğuk kış gecelerinde elektriksiz kalmayacağımız bir ülke yaratma derdidir.” dedi

Şehit Yalçın İlkokulu’ndaki yarım kalmış inşaat manzarasının “utanç” verici olduğunu söyleyen Maviş, “Maraş’ın harap hali gibi Lefkoşa’nın göbeğinde bir yapı oluştu. İnşaat durdu. Çocuklarımız ve öğretmenlerimiz belirsiz bir tarihe kadar konteynerlere hapsedildi.” ifadelerini kullandı.



