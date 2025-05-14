Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, Güney Kıbrıs’ın 2026’dan itibaren Schengen bölgesine dahil olacağı açıklamasının ardından eski Dışişleri Bakanı ve Uluslararası İlişkiler Uzmanı Anna Kukkidu Prokopiu, Schengen’le ilgili sorunun teknik değil, Yeşil Hat dolayısıyla siyasi olduğuna dikkat çekti.

Alithia, Prokopiu’nun dün Alpha TV yayınında yaptığı uyarı açıklamasını, “Schengen Taksime Karşılık Mı… Üyelik Dış sınırların Tam Kontrolünü Şart Koşuyor, bu da Bölünmüş Devlet İçin Mümkün Değil” başlığıyla aktardı.

Gazeteye göre, Prokopiu Güney Kıbrıs’ın Schengen bölgesine katılması halinde KKTC-Güney Kıbrıs kara kapılarına pasaport kontrol sisteminin dayatılacağı, diğer bir deyişle "Yeşil Hat’tın, Rumların onayı/imzası ile AB’nin dış sınırı haline geleceği” uyarısında bulundu.

Sorunun söylemsel değil, işlevsel ve jeopolitik olduğuna dikkat çeken Prokopiu “Schengen kurallarının uygulanması içte hükümranlık birliği ve dış sınırların tam kontrolünü gerektirir.” dedi.

Prokopiu, İrlanda’nın AB ve Euro bölgesi üyesi olmakla birlikte Kuzey ve Güney kesimleri arasında katı bir sınır çekmemek için Schengen’e girmemeyi tercih ettiğini hatırlattı.

“Biz, barikatlarda ne olacağına, kontrolü kimin, hangi mekanizmayla, hangi toprak tanımasıyla yapacağına ve hangi hukuki ve siyasi emrivakiler yaratacağına netlik kazandırmadan Schengen bölgesine katılmaya istekli olduğumuzu söylüyoruz” diyen Prokopiu, Avrupa komitelerinde “Yeşil Hat nedir, dış sınır mı? Sorularının gündeme getirildiğine işaret etti.

Rum halkına Schengen’e tam üyeliğin ne anlama geldiğini kimin izah edeceğine de dikkat çeken Prokopiu, KKTC’den Güney Kıbrıs’a geçişlerde pasaport kontrolü mü yapılacağını, AB dışı mı kabul edeceği sorularını da yöneltti.