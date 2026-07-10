Küçük Kaymaklı altyapısı yıllardır ülke sporuna en fazla sporcu veren ve altyapıdan A Takıma en fazla sporcu taşına altyapıların başında geliyor.

Özellikle son yıllarda ülkenin köklü şirketlerinden Atakom Ltd.’in maddi ve manevi katkılarıyla ciddi bir aşama kaydeden altyapı organizasyonu bundan sonraki süreçte de gerekli yatırımlar ve destek verilerek daha da ileriye götürülecek.

Atakom’un desteği ile altyapının gerek dünya standartları ekipmanlarla donatılması gerekse organizasyon şemasında yeni antrenörlerle genişlemesi sağlanacak.

Küçük Kaymaklı Türk Spor Kulübü Basın Bölümü Atakom Ltd. Direktörlerinden Mert Atakan’la söyleşi gerçekleştirdi.

Atakan’la yapılan söyleşi şöyle:

Soru: Küçük Kaymaklı sizin için ne ifade ediyor?

Atakan: Küçük Kaymaklı benim için aslında tarifi olmayan bir sevgi. Hiçbir karşılık beklemediğim, hiçbir çıkarım olmayan, tüm kalbimle bağlı olduğum bir camia, yani bir nevi aile gibi. Her dönemde, her koşulda hep bu camianın yanında olmaya çalıştım ve olmaya devam edeceğim.

Soru: Atakom Ltd. olarak altyapıya destekleriniz uzun yıllardır devam ediyor. Altyapının önemi sizin için nedir?

Atakan: Uzun yıllardan beridir Küçük Kaymaklı Türk Spor Kulübüne desteklerimiz devam etmektedir. Bu destekler kapsamında alt yapı daima benim için hep ön planda oldu. Alt yapı bir futbol kulübün ün temelidir. Altyapısı sağlam olmayan futbol kulüpleri süreklilik anlamında daima sorunlar yaşarlar. Son dönemlerde kulübümüz zor bir süreç geçirdi ve bir alt lige düştü. Fakat güçlü alt yapısı sayesinde, kendi bünyesinden yetiştirdiği oyuncuların büyük katkısıyla tekrardan ait olduğu süper lige hızlıca geri döndü ve geçtiğimiz sezonda da alt yapımızdan gelen gençlerimiz takımızın ana omurgasını oluşturdular. Yine bu sezon öncesi alt yapımızdan yetiştirdiğimiz bir oyuncu kardeşimizi bonservisli olarak başka bir takıma transfer olarak kulübümüze büyük bir katkı sağladı. Bu arkadaşımıza verdiği emekler için teşekkür eder ve ona kariyeri boyunca başarılar dilerim. Bu süreçlerin devamlılığının kulübümüz için çok kıymetli olduğunu düşünmekteyim.

Soru: Bundan sonraki süreçte altyapıya ne gibi katkılar sağlamayı düşünüyorsunuz?

Atakan: Bundan sonraki süreçte; yeni başkanımız ve yönetimiz ile birlikte bende alt yapı konusunda çok önemli bir misyon üstlendiğime inanıyorum. Yeni dönem ile birlikte tamamen tüm odağım alt yapıda olacak, bu alanda motivasyonumun çok yüksek olduğunu özellikle belirtmek isterim. İlk hedefim alt yapımızın; imkan ve kabiliyetlerini hızlı bir şekilde çağımızın seviyesine yükseltmek ve daha verimli hale getirmek olacaktır. Çok ciddi bir ekipman envanteri oluşturacağız ve ayrıca sporcularımızın gelişimlerini bilimsel olarak takip edeceğiz. Mevcut antrenör kadromuzun eğitim ve gelişimlerine odaklanacağız ve bünyemize yeni antrenörler katacağız. Tesislerimizin eksiklerini hızlıca tamamlayıp yeni bir çehre kazandıracağız. Bu süreçlerin tümünde maddi ve manevi olarak katkılarımızı camiamız için gerçekleştireceğiz. Amacımız öncelikle Küçük Kaymaklımıza, tüm ülkemize yaraşır karakterli sporcular yetiştirmek ve ülkemizin en iyi altyapı organizasyonunu kurmak. Hayırlısı ile başlıyoruz…

Soru: Atakom olarak Ülke gençliğine katkılarınız nasıl devam edecek?

Atakan: Atakom olarak yıllardan beridir birçok alanda ülkemize katkılar koymaktayız. Sponsorluklar ve yardımlar anlamında katlılarımız birçok alanda devam ediyor. Yapmış olduğumuz yardım ve katkıları reklam edip paylaşmayı çok tercih etmeyen bir kuruluşuz.