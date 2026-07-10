İsmet KARAOSMAN

Baf Ülkü Yurdu’nun başarılı futbolcularından Azat Tip, yeni sezon öncesinde kulübüyle anlaşma sağlayamadı.

Takımdaki geleceği belirsizliğini koruyan Azat Tip, transfer görüşmelerine başlarken, kendisine gelen teklifleri değerlendirmeye alacak.

Başarılı futbolcu Azat Tip Baf Ülkü Ülkü Kulüp başkanı Mustafa Atlun ile görüşerek Baf Ülkü Yurdu’ndan ayrılmak istediğini ve kulübünden izin aldığını söyledi. Oyuncu kendisine gelecek kiralık veya bonservisli teklifleri değerlendireceğini söyledi..