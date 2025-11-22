KTTO'dan verilen bilgiye göre, saat 10.00’da KTTO Mustafa Çağatay Konferans Salonu’nda yer alan genel kurul, açılış ve saygı duruşunun ardından Başkanlık Divanı’nın oluşturulmasıyla başladı. Divan Başkanlığına Atay Cafer Ürel, Divan Başkan Yardımcılığına Elif Batmaz Özerman, sekreterliklere ise Ayten Dellaloğlu ve Nuri Çolakoğlu seçildi.

Oda Başkanı Turgay Deniz, genel kurula hitaben yaptığı konuşmada, ülke ekonomisinin içinde bulunduğu zorluklara dikkat çekti. Deniz, hayat pahalılığı ve enflasyonun tüm sektörleri olumsuz etkilediğini, özellikle iş gücü, enerji ve hammadde maliyetlerindeki artışların rekabet edebilirliği neredeyse imkânsız hale getirdiğini kaydetti.

Deniz, kamu yönetimindeki "verimsizlik ve bütçenin büyük ölçüde maaş ödemelerine bağlı yapısının", halkın sağlık, eğitim ve altyapı gibi temel ihtiyaçlarına kaynak ayrılmasını engellediğini savunarak “Ülkemizin esaslı bir kamu reformuna ihtiyacı vardır. Kamuda mali disiplin ve verimlilik artırılmalı, kayıt dışılık önlenmelidir” ifadelerini kullandı.

Oda Başkanı Deniz ayrıca, pahalılığın önlenmesi için özellikle temel tüketim maddelerinde vergi yüklerinin gözden geçirilmesi gerektiğini ifade etti.

KTTO’nun uzun yıllardır kamu reformunun önemini vurguladığını hatırlatan Deniz, sürdürülebilir bir ekonomik yapı ve güçlü büyüme için bütüncül politikaların hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi.

Genel kurulda, 61. döneme ait faaliyet ve mali raporlar görüşülerek aklandı, Oda murakıbı belirlendi. Toplantı dilek ve temennilerin ardından tamamlandı.

Genel kurula, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Ana Muhalefet CTP Genel Başkan Vekili Erkut Şahali, Maliye Bakanı Özdemir Berova, Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu ve TDP Genel Başkanı Zeki Çeler de katıldı.