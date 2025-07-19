Yurt içi ve yurt dışında çeşitli platformlarda konserler veren sanatçı Bahar Gökhan, İstanbul’da, Uluslararası Altın Yıldız Ödülleri gecesinde, "KKTC En İyi Kadın Sanatçı" ödülü aldı.

Verilen bilgiye göre, sanat ve medya dünyasından önemli isimleri bir araya getiren gecede, ödül sonrası yaptığı açıklamada Bahar Gökhan “Bu ödülü ülkem için alıyorum. İnşallah KKTC’yi tüm dünya tanıyacak.” dedi.

Yakın zamanda, şefliğini yaptığı Bahar Esintileri Sanat Derneği Korosu ile Balkan ülkelerinde sahne almaya hazırlanan sanatçının, yeni projeleriyle çalışmalarını sürdürdüğü de ifade edildi.