Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) Başkanı Turgay Deniz, Kanal T’de Ahmet Kaptan’ın sunduğu “Kaptan’ın Günlüğü” programına katılarak hayat pahalılığı, temel tüketim ürünlerinin fiyatları, Güney Kıbrıs’a kayan alışveriş, et piyasası ve enerji maliyetlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Deniz, hayat pahalılığıyla mücadelenin, fiyatları yükselten maliyetleri ve mali yükleri azaltarak yapılması gerektiğini vurguladı.

KTTO’nun temel gıda ve temizlik ürünlerinin daha uygun fiyatlarla tüketiciye ulaşması amacıyla hazırladığı çalışmayı hükümete sunduğunu belirten Deniz, bu ürünlerde devletin vergi yüklerini azaltması gerektiğini vurguladı.

“Devlet elini taşın altına koysun, bizler de iş dünyası olarak vergi yükü düşüşünün doğrudan raf fiyatlarına yansımasını ve vatandaşın bunu hissetmesini sağlayalım.”

ALIŞVERİŞİN GÜNEY’E KAYMASININ ÖNÜNE GEÇMELİYİZ”

Güney Kıbrıs’a kayan alışverişin giderek büyüyen ekonomik bir sorun olduğuna dikkat çeken Deniz, temel tüketim ürünlerinde Kuzey’in rekabet gücünün artırılması gerektiğini söyledi.

Özellikle etin tüketiciyi Güney’e yönlendiren önemli ürünlerden biri haline geldiğini belirten Deniz, “İnsanlar et almak için Güney’e geçtiğinde diğer ihtiyaçlarını da oradan karşılamaya başlıyor. Biz daha rekabetçi ve daha cazip olmalıyız. Ekonominin Kuzey’de kalmasını sağlamalıyız.” dedi.

“ET MESELESİ AYNI ZAMANDA BİR KAMU SAĞLIĞI MESELESİDİR”

Et konusunun yalnızca fiyat ve kayıt dışılık boyutuyla ele alınmaması gerektiğini vurgulayan Deniz, kayıt dışılığın toplum sağlığı açısından da ciddi risk oluşturduğunu belirtti.

Yerli üreticinin doğrudan desteklenerek üretim maliyetlerinin düşürülmesi ve tüketicinin güvenilir, denetlenmiş ete uygun fiyatla ulaşmasının sağlanması gerektiğini ifade etti.

“SOSYAL SİGORTA PRİM DESTEĞİ SEKTÖR AYIRT ETMEKSİZİN UYGULANMALI”

Özel sektörün artan maliyetler karşısında istihdamı koruyabilmesinin önemine dikkat çeken Deniz, sosyal sigorta prim desteğinin sektör ayırt etmeksizin, KKTC vatandaşı istihdam eden tüm iş yerlerini kapsayacak şekilde uygulanması gerektiğini vurguladı.

Deniz, prim desteğinin işletmelere yönelik bir teşvikin ötesinde, yerel istihdamın korunması, kayıtlı ekonominin güçlendirilmesi ve işletmelerin rekabet gücünün desteklenmesi açısından önemli olduğunu ifade etti.

ENERJİDE SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇÖZÜM ŞART

Elektriğe yapılan yüzde 22’lik zammın üretim ve hizmet maliyetlerini daha da artıracağını belirten Deniz, enerji politikasında yalnızca fiyatların değil, sistemin verimliliğinin de ele alınması gerektiğini söyledi.

Deniz, güneş enerjisi başta olmak üzere yenilenebilir enerji kaynaklarının daha etkin kullanılması ve elektrik altyapısına yatırım yapılmasının ekonominin rekabet gücü açısından artık bir zorunluluk olduğunu vurguladı.