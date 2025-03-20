Odadan yapılan yazılı açıklamada, Resmi Gazete’de yayınlanan yeni yasa ile yurt dışında bulunan itibari paraların yüzde üç vergi karşılığında ülkeye getirilmesinin teşvik edildiği ifade edilerek, bu düzenlemenin, kayıt dışı gelirleri meşrulaştırırken, ekonomiye istihdam ve katma değer sağlayan kayıtlı işletmelere hiçbir teşvik sunmadığı savunuldu.

Hükümetin, yurt dışında nasıl biriktirildiğini dikkate almadan yurda getirilecek paralar için yüzde üç oranında vergi öngördüğü ileri sürülen açıklamada, buna karşın Kuzey Kıbrıs’ta yasal çerçevede ve kayıtlı olarak faaliyet gösteren işletmelere herhangi bir kolaylık sağlanmadığı, birikimlerin yatırıma dönüşmesinin teşvik edilmediği kaydedildi.

Oda açıklamasında, “Son yıllarda artan enflasyon ile ekonomideki belirsizlikler karşısında işletmelerin ve çalışanların korunması için hiçbir somut adım atılmazken, kayıt dışı paraların sisteme girişini kolaylaştıran bir düzenlemenin gündeme getirilmesi kabul edilemez” denildi.

Enflasyon muhasebesinin hâlâ hayata geçirilmediği, işletmelerin sermaye kaybının engellenmediği ifade edilen açıklamada, vergisi ödenmiş kazançlardan yeniden vergi alınarak yatırımcıların cezalandırıldığı, çalışanların alım gücünü koruyacak vergi düzenlemelerinin yapılmadığı ve yatırım teşvikleri ortadan kaldırılarak, işletmelerin büyümesinin zorlaştırıldığı savunuldu.

Bu yasanın Kuzey Kıbrıs ekonomisine uzun vadeli bir katkı sağlamasının mümkün olmadığı belirtilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

“Yatırım ortamının güven vermediği bir ülkede, getirilecek bu paraların ekonomiye kazandırılmak yerine, yalnızca bankacılık sistemi aracılığıyla ‘aklanarak’ tekrar yurt dışına çıkması kaçınılmazdır. Bu uygulama, benzer düzenlemelerin gelecekte de yapılabileceği beklentisini yaratacak ve kayıt dışı gelirlerin yurt dışında biriktirilmeye devam edilmesini teşvik edecektir.”

-“Yatırımı ve üretimi teşvik eden politikalar hayata geçirilmeli”

İş dünyasının önünü açan, sürdürülebilir yatırımları teşvik eden ve ekonomiyi güçlendiren politikaların uygulanması gerektiği kaydedilen açıklamada, “Hükümet, kısa vadeli, geçici çözümler yerine, uzun vadeli büyümeyi sağlayacak ekonomik reformlara odaklanmalı, kayıtlı işletmeleri destekleyen düzenlemeler yapmalıdır” denildi.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sürdürülebilir ekonomik büyüme ve yatırım dostu politikaların oluşturulması için çalışmaya devam edeceği ifade edilen açıklamada, kayıt dışılığı teşvik eden ve adaletsiz bir ekonomik düzeni besleyen her türlü girişimin karşısında durulacağı belirtildi.