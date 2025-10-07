Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) Başkan Necati Özsoy’un üyelerin takdiri sonrası oybirliği ile yeniden KTSYD Başkanlığına seçilmesi sonrasında devlet yetkililerine nezaket ziyaretleri gerçekleştirmeye devam ediyor.

Bu çerçevede KTSYD Başkanı Necati Özsoy ve yönetim kurulu üyeleri, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri’ye nezaket ziyareti gerçekleştirdi. Özsoy’a ziyaretinde yönetim kurulu üyeleri Nazım Burgul, Ahmet Özsoy, Hüseyin Köprülü, Ali Yöney, Necati Külahlılar ve Hüseyin Evliya da eşlik etti.

ÖZSOY YAPILAN VE YAPILACAK OLAN FAALİYETLERDEN BAHSETTİ

KTSYD Başkanı Necati Özsoy nezaket ziyaretinde kendilerini kabul eden Başçeri’ye teşekkür etti. Özsoy, KTSYD’nin yeni dönemde yapmış olduğu etkinlikler, turnuvalar ve aktivitelerden bahsederken ilerleyen süreçte yapılacak olan proje ve faaliyetler konusunda bilgi verdi.

Özsoy, Ali Murat Başçeri’nin vermiş olduğu destek için de teşekkürlerini sunarken ilerleyen faaliyetlerde her zaman kendilerini aralarında görmek istediklerini dile getirdi.

BAŞÇERİ, KTSYD’NİN SPORA KATKILARINI TAKDİR ETTİ

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, KTSYD Başkanı Necati Özsoy ve yönetim kurlunu ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

KTSYD’nin faaliyetlerini yakından izlediğini ve takdir ettiğini belirten Başçeri, yapılan davetten duyduğu memnuniyeti de belirterek olabildiğince KTSYD organizasyonlarına katılmayı arzuladığını belirtti. Spor yazarlarının sporun önemli bir paydaşı olduğuna dikkat çeken Başçeri, destek vermekten memnuniyet duyacağını ifade etti.

Ziyaretin sonunda KTSYD Başkanı Necati Özsoy Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri’ye ziyaret anısına plaket taktim etti.