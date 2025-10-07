Creditwest Engine Solutions Technology Ltd., Sigorta Ve Reasürans Şirketleri Birliği İle Sigorta Bilgi Merkezi arasında imzalanan protokol ile sigorta poliçe ödemelerinde, dijital dönüşüm süreci bir adım daha ileri taşındı. Yapılan anlaşma kapsamında artık Zorunlu Trafik Sigortaları başta olmak üzere tüm poliçelerde ödemeleri Local Pay mobil ödeme sistemi üzerinden kolaylıkla yapılabilecek.

Protokol törenine Creditwest Engine Solutions Technology Yönetim Kurulu Üyesi Şahin Pekel, Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği Başkanı Börte Barlasoğlu, Sigorta Bilgi Merkezi Başkanı Birol Betoncu, Creditwest Insurance Genel Müdürü Hicran Kanat, Creditwest Bank Alternatif Dağıtım Kanalları Yöneticisi Şerife Komut, Birlik Genel Sekreteri İbrahim Kavçın ile Birlik Genel Sekreter Yardımcısı ve Sigorta Bilgi Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Halide Devir katıldı.

Local Pay Nedir?

Local Pay, KKTC Başta olmak üzere Türkiye de dahil olmak üzere 28.000 noktada geçerli tamamen yurt içinde kendi mühendislerimiz tarafından geliştirilen mobil ödeme kolaylığı sağlayan ödeme aracıdır.

Uygulamayı telefonlarına indiren kullanıcılar, Creditwest Bank nezdinde bulunan hesaplar üzerinden harcama yapabildiği gibi Banka müşterisi olmayan kişiler de uygulamayı indirip dilediği banka kredi kartını tanımlamak suretiyle veya kart tanımlamaya gerek kalmadan dilediği banka kredi kartından top-up para yükleyerek hızlı ve güvenli ödeme yapabiliyorlar. Ayrıca uygulama üzerinden başka bir Local Pay kullanıcısına ücretsiz para göndermek de mümkün.

Kullanıcılar Local Pay’in özellikleri, kullanım kolaylığı, güvenilir ve hızlı bir şekilde yaptıkları ödemelerde avantajlı puanlar ve birbirinden değerli kampanyaların yanı sıra Türkiye’de prestijli birçok yerde %15 e varan anında geri iade kazanabiliyor.

Local Pay ile birlikte sigorta poliçe ödemeleri artık mekandan bağımsız, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirilebilecek. Local Pay uygulamasına herhangi bir kredi kartı tanımlanarak ödeme işlemleri saniyeler içinde tamamlanabiliyor. Local Pay dünyadaki yeni nesil teknolojileri kendi iç yazılımı ile adaya taşımaya devam ediyor ve kullanıcılarına dünya standartlarındaki dijital yenilikleri deneyimleme fırsatı sunuyor.