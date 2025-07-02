Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği’nin (KTSYD) Yüzme Yaz Kursları’nın 1 Temmuz – 29 Ağustos tarihleri arasında 9 hafta olacak şekilde planlandığı bildirildi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Salı ve Cuma günleri 09.30-10.30 arası verilecek kurslarda birinci kademe antrenörler Tuğcan Özkızan, Nermin Ulaç ve Berk Bağrıkara, asistan olarak Emine Sevil Demirkıran (eski yüzücü), Enis Alçıcı (yüzücü-triatlet) ve İbrahim Özsoy (eski yüzücü) görev alacak.

Toplamda 9 haftada 18 ders olacak şekilde planlanan kursların ücreti 3 bin 500 TL (Toplam 7 bin TL) olacak ve 2014 – 2020 yılları arası doğumlular katılabilecek.

Müracaatlarda kursiyerlerden “Yüzme kurslarına katılmasına sağlık açısından bir engel yoktur” şeklinde doktordan mühürlü belge istenecek.