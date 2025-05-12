Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği’nde (KTSYD) Necati Özsoy başkanlığındaki yönetim kurulu, faaliyetlerine devam ederken, “Yeni Medyada Yapay Zeka" konulu panel düzenleyecek.

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği’nin 15 Mayıs Perşembe günü saat 18:30’da KTSYD Merkez Binasında Özcan Özcanhan Konferans Salonu’nda düzenleyeceği “Yeni Medyada Yapay Zeka" konulu panelin konuğu Kıbrıs Girişimcilik ve Teknoloji Yatırım Derneği Başkanı Temel Üngör olacak.

Alanında uzman bir kişi olan ve Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nda Girişimcinin Dünyası isimli programın yapımcısı olan Temel Üngör, 14 Ocak 1977 yılında Gazimağusa’da dünyaya geldi.

1988 yılında Alasya İlkokulu, 1994 yılında ise Gazimağusa Türk Maarif Koleji’nden mezun oldu. 1998 yılında Marmara Üniversitesi Matbaa/Grafik bölümünden mezun olduktan sonra ikinci lisansını Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde 2004 yılında tamamladı. 1990 yılında henüz öğrenci iken matbaa sektöründe başlamış olduğu iş hayatına Esit Elektronik ve KG Ajans’ta grafiker, D&D Ajans ve Allmap’ta Art direktör olarak devam etti. 2010 yılında Reklam Odası'nı kuran Temel Üngör, İstanbul Ticaret Odası ile Kıbrıs Türk Ticaret Odası üyesi ve Kıbrıslı İş Adamları ve Profesyoneller Derneği Başkan yardımcısı, Kıbrıs Girişimcilik ve Teknoloji ve Yatırım Derneği (GİTYAD) Başkanı, Cumhurbaşkanlığı Girişimcilik Komitesi Üyesidir.