Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği’nin (KTSYD) geleneksel olarak düzenlediği Omaç Başat Halı Saha Turnuvası düzenleniyor.

Omaç Başat Halı Saha Turnuvası'na katılmak isteyen takımların 19 Eylül 2025 Cuma günü, mesai bitimine kadar dernek sekreterliğine başvuruda bulunabilecekleri duyuruldu.

KTSYD tarafından yapılan açıklamada, turnuvaya katılacak olan takımların, kadrolarını medya çalışanlarından kurmaları gerektiği, turnuva ile ilgili detaylı bilgilerin de 223 66 50 numaralı telefondan alınabileceği ve ön başvuruların da telefon ile yapılabileceği vurgulandı.